Reprodução Saiba quem são os maiores operadores financeiros do PCC

Pelo menos cinco dos maiores operadores financeiros do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) estão sendo procurados pela Polícia Militar e Civil de São Paulo, além da Polícia Federal. Eles são considerados foragidos.

Juntos, os suspeitos teriam movimentado em torno de R$ 15 bilhões e chefiavam redes de lavagem de dinheiro para o PCC.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, a acusação é decorrente de uma operação realizada em agosto de 2025. A investigação aponta que o grupo usava empresas de fachada, fintechs e fundos para ocultar patrimônio.

O MP-SP apurou que o grupo utilizava a sonegação sistemática do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em São Paulo, como estratégia principal. A engrenagem financeira contribuiu para mais de R$ 1 bilhão sonegados em ICMS.

A investigação ainda diz que os procurados criaram um modelo de "Banco do Crime". Essa estrutura foi colocada à disposição de integrantes do PCC para esconder a origem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de outros crimes.

A promotoria também pede que os acusados paguem uma indenização por danos morais coletivos e sociais, com valor mínimo de R$ 10 milhões.

Quem são os procurados ?

Entre os procurados estão Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo.

Eles foram denunciados por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no setor de combustíveis. Beto Louco e Primo são apontados como os líderes do esquema do ICMS.

Além deles, as polícias buscam também Leonardo Meirelles e Amjad Ahmad. Eles foram denunciados pelo MP-SP por associação à organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Eles e outros 17 investigados são acusados de promover e financiar o PCC. Segundo o Ministério Público, Leonardo liderou a estrutura que ocultava o dinheiro vindo do crime.

Por fim, o empresário Victor Henrique Shimada é mais um foragido. Ele foi alvo da Operação Exchange, realizada pela Polícia Federal em julho deste ano.

De acordo com a Polícia Federal, o empresário é dono da Victory Trading Intermediação de Negócios e movimentou mais de R$ 10 bilhões ligados ao PCC.

Victor é apontado pelo governo dos Estados Unidos como o elo entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Ele sofreu as sanções impostas pelos americanos.

O que diz as defesas?

Segundo o UOL, a defesa de Mohamad Hussein afirmou que a denúncia é especulativa. Além disso, eles alegaram que não é possível, a partir da denúncia, extrair qual é o fato que está sendo objeto da acusação.

Já a defesa de Roberto Lemos declarou que vai provar a improcedência da denúncia ofertada durante o curso do processo.

Os advogados de Leonardo Meirelles, Amjad Ahmad e Victor Henrique de Oliveira Shimada ainda não se pronunciaram. O espaço segue aberto.



