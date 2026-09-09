Nelson Jr./SCO/STF Ministro Edson Fachin,, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a decisão do ministro André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência, Leandro Almada. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (9), após a escalada da crise na Corte.

É grave o quadro em que decisões de Ministros passam a ser desafiadas horizontalmente, mormente quando pendentes, tanto o julgamento em curso no âmbito da Segunda Turma deste Tribunal, quanto o pedido de suspensão de liminar que se encontra sob apreciação desta Presidência Nota de Edson Fachin

Fachin defendeu suspender as decisões para evitar uma sobreposição de processos e um conflito institucional dentro do STF, deixando para uma etapa posterior a análise sobre o eventual afastamento de autoridades

Considero necessária a suspensão das decisões ora analisadas, porquanto, para além de qualquer juízo meritório sobre o afastamento ou não de autoridades, o qual será realizado oportunamente, cumpre obstar quadro de conflitos e sobreposições processuais que, por si só, configuram lesão à ordem pública e à integridade deste Tribunal Edson Fachin





A crise no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes teve como estopim a divulgação de um relatório da Polícia Federal (PF), tornada pública por Mendonça, com mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que citam Moraes e outras autoridades no contexto das investigações sobre o Banco Master.

Mendonça era relator de apurações relacionadas ao banco e de um inquérito sobre repasses de recursos para a produção de Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso passou a envolver também o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do STF, Edson Fachin, pressionado para tomar providências sobre o caso.

Posteriormente, o ministro Flávio Dino também entrou na disputa ao determinar a reintegração de Rodrigues ao comando da PF, após Mendonça afastá-lo do cargo.

*Reportagem em atualização