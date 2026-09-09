Flávio Dino
Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Flávio Dino

O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (9) que o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, seja reintegrado no cargo . O magistrado acatou recurso da defesa do delegado e suspendeu os efeitos do afastamento determinado pelo ministro André Mendonça na terça (8). Ele também restabelece a produção de relatórios investigativos da Inteligência.

[...] Os fundamentos anteriormente desenvolvidos quanto à manifesta ilegalidade da ordem de afastamento de ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES são igualmente aplicáveis a LEANDRO ALMADA DA COSTA, também afastado, na PET 16.662, dos cargos de Delegado e Diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal. Ministro Flávio Dino


Andrei volta à liderança da corporação e suas funções institucionais imediatamente, no qual foi afastado temporariamente. Segundo Dino, é necessário a estabilidade da chefia da PF e de que o fluxo das atividades investigativas de corporação seja garantido. 

Em área de tamanha sensibilidade institucional, a abrupta substituição da direção possui aptidão para comprometer a continuidade dos trabalhos, os fluxos de informação e o tempestivo cumprimento de determinações judiciais, de modo que, seja pelas ilegalidades já assinaladas, seja pela necessidade de preservar a regular atuação da Polícia Federal, impõe-se, neste juízo sumário, o restabelecimento de sua situação funcional. Flávio Dino


A defesa argumentou que não houve requisitos jurídicos na decisão da medida cautelar contra Andrei, indispensáveis para manter o afastamento do gestor da Polícia Federal. 

Ministro do STF André Mendonça e e diretor-geral da PF Andrei Rodrigues
Reprodução
Ministro do STF André Mendonça e e diretor-geral da PF Andrei Rodrigues


A deliberação do ministro Flávio Dino já foi comunicada às esferas administrativas competentes para o cumprimento imediato. Com a volta,  Andrei Rodrigues volta a assinar as ações administrativas e operacionais da corporação.


Reintegração de diretor e revogação de atividades da Inteligência

Na decisão, Dino restabelece também ao cargo o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Federal (DIP), Leandro Almada. Além disso, Dino revoga a suspensão de André Mendonça sobre as atividades de inteligência dos policiais federais, o que restabelece de imediato o fluxo normal da produção de investigações e relatórios.

Restabelecimentos do regular funcionamento da Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal, com o pleno exercício de suas atribuições legais e administrativas, nos termos das normas vigentes, inclusive para o cumprimento das decisões judiciais que lhe sejam dirigidas, observadas as competências e os procedimentos legalmente estabelecidos. Flávio Dino (STF)



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