Reprodução/redes sociais Filme conta a história de Jair Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) fechou um acordo de delação premiada com o empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos e Participações. O empresário é ligado às investigações sobre o financiamento de Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informações da CNN Brasil, a empresa de Freixo teria sido utilizada para realizar repasses do banqueiro Daniel Vorcaro destinados à produção do filme. Os pagamentos teriam sido encaminhados ao Havengate Development Fund, fundo sediado nos Estados Unidos que administrava recursos destinados ao longa.

Fundo nos EUA teria ligação com advogado de Eduardo Bolsonaro

De acordo com a investigação, o Havengate Development Fund teria encaminhado os valores recebidos para a Go Up Entertainment, produtora responsável pela realização de Dark Horse.

Um dos administradores apontados para o fundo é Paulo Calixto, advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A ligação entre o fundo e o advogado é um dos pontos que aparecem no contexto das apurações sobre a origem e o destino dos recursos usados no projeto.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 e nega ter recebido qualquer repasse relacionado ao fundo. O ex-deputado afirma que apenas cedeu seus direitos de imagem para a produção.

Delação ainda precisa ser homologada

A colaboração de Freixo Júnior é a primeira delação diretamente relacionada ao caso Dark Horse e a segunda ligada às investigações sobre possíveis fraudes envolvendo o Banco Master.

Após a assinatura do acordo com a PGR, o próximo passo será o envio da proposta ao ministro André Mendonç a, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF) e também do inquérito que apura o financiamento do filme. Caberá ao ministro analisar a possibilidade de homologação da colaboração.

A homologação é necessária para que o acordo passe a produzir efeitos jurídicos dentro da investigação.

O que a investigação apura

As autoridades investigam se houve irregularidades na forma como o filme foi financiado e se todos os valores repassados por Daniel Vorcaro foram efetivamente destinados à produção de Dark Horse.

Uma das suspeitas levantadas é a de que parte dos recursos possa ter sido direcionada a Eduardo Bolsonaro. No entanto, até o momento essa hipótese permanece sob investigação e é negada pelo ex-deputado.

Os recursos destinados ao projeto foram negociados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , que é candidato à Presidência da República.





Caso Dark Horse está ligado à investigação do Banco Master

O caso faz parte de um conjunto mais amplo de investigações relacionadas ao Banco Master e às operações financeiras envolvendo Daniel Vorcaro.

Antes de Freixo Júnior, João Carlos Mansur, dono da gestora Reag, também havia firmado acordo de colaboração premiada com a PGR no âmbito das apurações sobre o caso Master.

A delação de Freixo Júnior pode acrescentar novas informações sobre o caminho percorrido pelo dinheiro utilizado no financiamento de Dark Horse e ajudar os investigadores a esclarecer quem participou das operações e qual foi o destino final dos recursos.

A CNN Brasil informou que o acordo foi firmado pela PGR nesta quinta-feira (3).