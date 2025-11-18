Pedro Souza/ Fala Galo Polícia Federal prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A Polícia Federal prendeu o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante uma operação que apura a emissão de títulos de crédito falsos no Sistema Financeiro Nacional. A detenção ocorreu em São Paulo na manhã desta terça-feira (18). Ele tentava deixar o país quando foi preso no Aeroporto de Guarulhos.

De acordo com a PF, a Operação Compliance Zero foi deflagrada para desarticular um esquema envolvendo a suposta fabricação e comercialização de carteiras de crédito insubsistentes por instituições financeiras.

As investigações começaram em 2024, após uma solicitação do Ministério Público Federal, que apontou indícios de que uma instituição teria produzido títulos sem lastro e os vendido a outro banco. Após fiscalização do Banco Central, esses ativos teriam sido substituídos sem avaliação técnica adequada.

No total, policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. As ações acontecem em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.





A corporação informa que os investigados podem responder por gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros crimes previstos na legislação financeira.

O Portal iG procurou o Banco Master e a defesa de Vorcaro para um posicionamento. O espaço segue aberto.