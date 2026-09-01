Cedae/ Reprodução Baía de Guanabara - Rio de Janeiro

A Baía de Guanabara vem sendo alvo de diversas denúncias de assaltos nos últimos dias, com criminosos atuando dentro d"água e armados para abordar famílias que navegam e passeiam em um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Em um dos casos recentes, que está sendo investigado pela Polícia do Rio, uma família saiu de Jurujuba, em Niterói, e passeava de jet ski quando foi abordada por criminosos dentro do mar, nas proximidades da Praia do Flamengo, na Zona Sul da capital fluminense.

O pai estava acompanhado da filha, de 9 anos, e relatou que um dosque o cercaram estava

Na ação, o homem havia parado a moto aquática para que a filha pudesse mergulhar e enquanto a menina estava na água, três motos aquáticas se aproximaram e cercaram a embarcação, por volta das 13h do último domingo (31).

Os criminosos levaram celular, um cordão de ouro, um relógio e uma caixa de som. Ao todo, estima-se que a família teve um prejuízo de R$ 22 mil.

A ocorrência foi registrada pelo homem inicialmente na 79ª DP (Jurujuba), no seu retorno a Niterói, mas foi encaminhada para a 9ª DP (Catete), responsável pela área onde o crime aconteceu e que fica a cargo da investigação daqui para frente.





Outros relatos de assaltos



O caso da família não é uma denúncia isolada. Nas redes sociais, o empresário Fernando Barbosa, que trabalha com aluguel de lanchas e motos aquáticas na região, recentemente divulgou informações sobre outras ocorrências do tipo nas proximidades.

Em um dos relatos publicado, está um assalto próximo a região do Forte da Laje, no meio da Baía de Guanabara, entre a Praia de Adão e Eva, em Niterói, e a Praia do Flamengo, no Rio.

Nesse episódio, segundo o relato do empresário, os criminosos seguiram o mesmo modus operandis, abordando as vítimas no mar que estavam em uma moto aquática e teriam levado dinheiro, celular, relógio, pulseira e cordão da vítima.

O empresário recentemente divulgou outros casos em regiões diferentes como na Urca, na Zona Sul do Rio e em Camboinhas, em Niterói.