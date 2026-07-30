Tânia Rêgo/Agência Brasil Estragos feitos pela ventania na região central do Rio

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que na tarde desta quarta-feira (29) foram atingidos por fortes rajadas de vento, resultando em cinco pessoas e muitos transtornos e prejuízos, continuam sobre a influência da frente fria que vem do Rio Grande do Sul, onde o sistema deixou um rastro de destruição e feridos, com registro de passagem de tornado.

Nesta quinta-feira (30), o sistema perde força sobre a região Sul e continua avançando pelo oceano, na altura do Sudeste, segundo o Climatempo. Ao mesmo tempo, a massa de ar seco volta a ganhar espaço em grande parte do Centro-Oeste, Nordeste e interior do país, enquanto o Norte permanece com pancadas de chuva típicas da combinação entre calor e alta umidade.

Em São Paulo, ainda de acordo com o Climatempo, a previsão é de aumento da nebulosidade, chuva e, mais uma vez, rajadas de vento moderadas a fortes. No Oeste e Sudoeste paulista, pancadas de chuva ocorrem desde as primeiras horas do dia, estendendo-se para o interior, com maior intensidade no Oeste do estado.

No Noroeste paulista, a chuva deverá ser fraca. Ao longo do dia, o deslocamento da frente fria mantém previsão de chuva fraca e isolada no litoral e Leste de São Paulo, além de pontos da faixa litorânea do Rio de Janeiro, Zona da Mata e leste de Minas Gerais.

A capital paulista vai ter sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã desta quinta-feira, com abertura gradual do céu ao longo do dia. Não há previsão de chuva e a temperatura máxima chega aos 24°C.

As temperaturas continuam elevadas durante a tarde em todo o estado, mas a virada dos ventos reduz os termômetros no sul, litoral e leste paulista e no centro-sul fluminense.

Mais ventos



No Rio de Janeiro, segundo a Defesa Civil estadual, há previsão de ventos fracos a moderados, com rajadas fortes nas regiões litorâneas, durante a noite.

Reprodução Ventania causou mortes e estragos no Rio e em São Paulo





No decorrer da madrugada e amanhecer, o céu estará parcialmente nublado a nublado, sem previsão de chuva significativa. A temperatura mínima prevista é de 12°C na região Serrana. São esperados ventos fracos a moderados de Noroeste/Sudoeste, com possibilidade de rajadas moderadas a pontualmente fortes.

Há risco alto de rajadas de vento nas regiões Sul II, que englobam as cidades de Rio Claro, Piraí, Mendes, Miguel Pereira, Japeri, Seropédica e Itaguaí, assim como na Baixada Fluminense, Capital, região Metropolitana e Baixada Litorânea.

Nas regiões Costa Verde, Sul I, Serrana I e Norte, o risco de rajadas de vento é moderado.

A capital fluminense terá sol entre muitas nuvens pela manhã sesta quinta. À tarde e à noite, há previsão de chuva fraca e rajadas de vento moderadas a fortes durante a madrugada. Máxima de 28°C.

Atenção aos alertas

As equipes da Defesa Civil orientam a população a ficar atenta aos informativos e alertas emitidos pelas fontes oficiais.

Os dois estados alertaram a população na tarde desta quarta-feira, que a frente fria que chegou ao país nesta semana se deslocava do Rio Grande do Sul para o Sudeste, trazendo risco alto de tempestades acompanhadas de fortes ventos. São Paulo e Rio de Janeiro ativaram gabinete de crise, diante do cenário meteorológico que apontava para ventania e chuvas fortes.

Em São Paulo, o litoral foi a região mais atingida pela ventania. Em Santos, na baixada santista, além de danos estruturais, um homem em situação de rua morreu ao ser atingido por uma árvore arrancada pelo vento.

Também foi confirmado um óbito no litoral Norte, em São Sebastião; um pescador morreu no mar, após o naufrágio da embarcação em que ele estava com outras quatro pessoas.

Defesa Civil/SP Árvore de grande porte fechou via de Cubatão, na baixada santista





Além disso, na Região Metropolitana de Sorocaba, um homem morreu depois que uma árvore caiu sobre o carro que dirigia, em Cesário Lange.

Outras duas mortes decorrentes da ventania foram registradas na cidade do Rio. Um muro desabou e matou duas pessoas em Santa Teresa, na região central.





Um redemoinho se formou no centro do Rio e assustou as pessoas que tentavam voltar para casa.

Um pescador desapareceu na praia de Mambucaba, distrito de Angra dos Reis. A embarcação em que ele estava virou e o homem foi arrastado. O Corpo de Bombeiros tenta localizar o pescador.

Além de vítimas fatais, os ventos fortes, que em alguns pontos chegaram acompanhados de chuva, causaram queda de árvores, destelhamentos, falta de energia e interrupções no transporte público.