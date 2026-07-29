Tânia Rêgo/Agência Brasil Várias árvores foram arrancadas pela força dos ventos

A ventania que atingiu o Sudeste brasileiro na tarde desta quarta-feira (29) provocou cinco mortes no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de queda de árvores, destelhamentos, falta de energia e interrupções no transporte público.

A Defesa Civil de São Paulo havia alertado ontem sobre a chegada de uma frente fria, acompanhada de rajadas de vento de grande intensidade e chuva. Diante do cenário, foi ativado o gabinete de crise na capital paulista, para monitoramento do estado.

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Em São Paulo, onde as rajadas chegaram a 124,9 km/h no interior e passaram de 100 km/h no litoral, um homem morreu após ser atingido por uma árvore em Santos, e outro morreu depois que uma árvore caiu sobre o carro que dirigia em Cesário Lan ge, na Região Metropolitana de Sorocaba.

Em São Sebastião, litoral Norte,segundo a Defesa Civil paulista, um pescador morreu após o naufrágio no canal entre São Sebastião e Ilhabela.

Dos cinco ocupantes da embarcação, dois saíram ilesos, outros dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado de choque, e a quinta vítima foi localizada sem vida durante as buscas realizadas por equipes da Defesa Civil e do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Impacto no Rio

Já no Rio de Janeiro, os ventos passaram de 100 km/h na Costa Verde e chegaram a 92 km/h na capital. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros monitoram rajadas de vento no estado, de acordo com nota atualizada emitida pelo Corpo de Bombeiros. Cenas registradas nas ruas impressionam. Veja:

♬ som original - iG @portal_ig O vendaval que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) gerou cenas impressionantes. De acordo com a Climatempo, a velocidade dos ventos chegou a 105 km/h na estação do Galeão. Além de imóveis destelhados e estruturas danificadas, árvores foram arrancadas e interrompem o trânsito em vários bairros. Na classificação do Centro de Operações Rio (COR) que indica risco de ocorrências de alto impacto, a capital entrou no Estágio 2, o segundo de uma escala de cinco níveis de monitoramento. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📸 Reprodução: Redes sociais #iG





Também na capital carioca, um gabinete de crise foi ativado na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño.

O Corpo de Bombeiros afirma que permanece em alerta, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações.

A corporação foi acionada no atendimento de uma ocorrência relacionada a duas mortes; um muro desabou e matou duas pessoas em Santa Teresa, na região central.





Até o momento, foram registradas 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado, sendo 93 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos. Há ainda buscas ativas por um pescador dado como desaparecido em Tarituba, em Manbucaba.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) emitiu alerta, às 15h30 de hoje, sobre os efeitos da aproximação de uma frente fria pelo oceano, com impacto nas regiões Costa Verde, Sul II, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense. A vigência é até às 7h desta quinta-feira (30).







