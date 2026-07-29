Rodrigo T. Ribeiro / iG Vendaval forma redemoinho no Centro do Rio e assusta moradores

Um redemoinho formado no Centro do Rio de Janeiro durante a forte ventania que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (29) chamou a atenção de moradores e turistas. O fenômeno foi registrado em vídeo nas proximidades da sede da Petrobras e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, em meio aos transtornos causados pelos ventos intensos.

Uma ventania na tarde desta quinta-feira (29) causa apagões e deixa moradores e turistas assustados no Rio de Janeiro.

A cidade entrou no estágio 2, com previsão de piora do cenário nas próximas horas. Esse estágio significa que há riscos de ocorrências graves na cidade. pic.twitter.com/DRGXHNR0R1 — iG (@iG) July 29, 2026





Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a capital entrou no Estágio 2, o segundo de uma escala de cinco níveis de monitoramento. A classificação indica risco de ocorrências de alto impacto e pode ser elevada caso as condições meteorológicas se agravem nas próximas horas.

De acordo com a Climatempo, a velocidade dos ventos eram de 105 km/h na estação do Galeão. Na Linha Vermelha a ventania causou uma tempestade de areia.

Além do redemoinho e da tempestade de areia, a ventania provocou um apagão em diferentes regiões da cidade, interrompeu a circulação do metrô e dos trens e afetou voos com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

De acordo com informações de O Dia, bairros como Laranjeiras, Vila Isabel, Ilha do Governador, Sulacap, Niterói e Itaguaí registraram falta de energia elétrica durante a tarde.

O MetrôRio informou que a circulação dos trens foi interrompida em todo o sistema devido a uma falha no fornecimento de energia. A TrensRJ também suspendeu a operação em todos os ramais após os impactos provocados pelas condições climáticas.

Ventos derrubaram árvores e arrancaram estruturas

Os ventos também provocaram diversos estragos pela cidade.

Na Zona Oeste, comerciantes fecharam lojas no calçadão de Campo Grande antes do horário previsto. No mesmo bairro, o teto de um posto de combustíveis foi arrancado pela força do vento.

Rodrigo T. Ribeiro / iG Na Zona Oeste, comerciantes fecharam lojas no calçadão de Campo Grande antes do horário previsto





Também houve registros de árvores caídas na Rua Artur Rios e na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, além da Rua Barão de Itaipu, no Andaraí, e da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca.

O RIOgaleão informou ainda que quatro voos precisaram ser desviados para outros aeroportos por causa das condições meteorológicas.

Até a publicação desta reportagem, a concessionária Light não havia informado quantos consumidores foram afetados pela interrupção no fornecimento de energia nem uma previsão para a normalização do serviço.





Como é formado um redemoinho

Um redemoinho é um fenômeno atmosférico formado quando correntes de ar passam a girar rapidamente em torno de um eixo vertical. Em situações de ventos muito fortes, diferenças de temperatura e obstáculos como prédios podem favorecer a formação desse movimento circular.

Na maioria dos casos, os redemoinhos urbanos têm curta duração e são bem menos intensos que um tornado. Ainda assim, podem levantar poeira, folhas, galhos e objetos leves, causando susto e oferecendo riscos em áreas movimentadas.

Rodrigo T. Ribeiro / iG Ventos fortes provocaram apagões, paralisaram metrô e trens e levaram a cidade ao Estágio 2 de alerta



