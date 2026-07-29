Reprodução/Defesa Civil de SP Embarcação no mar agitado em Caraguatatuba e àrvore tombada em Cubatão

Uma forte ventania atingiu o litoral de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (29), com picos de quase 100 km/h, fez muitos estragos em interrompeu serviços em muitos municípios. O caso mais grave foi registrado em Santos, onde um homem em situação de rua morreu após ser atingido por uma árvore. Veja vídeo de ocorrência em Cubatão:

Uma forte ventania atingiu as cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (29). Além do tombamento do conteinêr, uma morte foi registrada e o Porto de Santos está com as atividades paralisadas desde o início da ventania. pic.twitter.com/ne67mMN8tD — iG (@iG) July 29, 2026





De acordo com as autoridades, o homem foi atingido enquanto dormia em uma calçada do canal 5, na Avenida Almirante Cochrane, no bairro Macuco, em Santos. A vítima já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

Além da morte, as árvores também causaram estragos em carros e na fiação elétrica. Outras ocorrências de queda de árvores foram registradas na cidade e nos municípios vizinhos.

Ainda em Santos, parte da estrutura de um prédio antigo, dentro de uma empresa de logística, caiu e atingiu um caminhão que estava parado. Os tijolos ficaram espalhados pelo local. Apesar do estrago, não há feridos.

A travessia de balsas entre Santos e Guarujá foi interrompida, assim como Porto de Santos, que está inoperante desde às 14h45. De acordo com a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), o vendaval chegou em Santos chegou a 30 nós, o equivalente a cerca de 56 km/h.

Já a Defesa Civil de São Paulo, que nesta terça-feira (28) alertou para a chegada de uma frente fria, com fortes rajadas de vento no território paulista, informou nesta tarde que os ventos em Santos chegaram a 83,7 km/h.

Mais estragos na baixada santista

Em Itanhaém, o vento chegou a 111km/h, e a velocidade média do vendaval na região foi de 56 km/h. Foram registrados também destelhamento de casas e comércios na Baixada Santista.

Em Cubatão, um contêiner que estava armazenado em uma empresa da cidade tombou e atingiu um poste, danificando a rede elétrica. Apesar do susto, ninguém se feriu.

As equipes registraram pelo menos 14 quedas de árvores na cidade, queda de energia em vários pontos e destelhamentos.

Em Mongaguá também foram registradas ocorrência de queda de árvores, danos em estruturas e deslocamento de telhas em imóveis particulares e prédios públicos. Equipamentos públicos tiveram as atividades suspensas, segundo a Prefeitura.

A Prefeitura de São Vicente também informou queda de semáforos em vários pontos.

Litoral Norte

Também no Litoral Norte, as fortes rajadas de vento registradas nas últimas horas causaram estragos e transtornos. Dados da Segundo a Defesa Civil paulista, na maior cidade do Litoral Norte os ventos atingiram uma velocidade média de 60,8 km/h.





A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também foi suspensa devido às condições climáticas, após ventos de cerca de 72 km/h, mas retomada por volta das 16 horas.

A suspensão segue o protocolo de segurança, que paralisa a operação quando os ventos atingem 46 km/h, com o objetivo de garantir a proteção dos usuários, das embarcações e da equipe responsável pela travessia.

A ventania impacta cidades como Caraguatatuba e Ubatuba, além de São Sebastião e Ilhabela, que tiveram a balsa paralisada na tarde desta quarta. O mar agitado assusta quem transita pela orla.

No Litoral Norte, as fortes rajadas de vento registradas nas últimas horas causaram estragos . A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também foi suspensa devido às condições climáticas, após ventos de cerca de 72 km/h, mas retomada por volta das 16 horas. pic.twitter.com/Qdqqw3YQco — iG (@iG) July 29, 2026





Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) atuam no atendimento às ocorrências registradas na região. Pelo menos duas ocorrências foram registradas em Ilhabela, ambas na Praia do Curral, e uma ocorrência em São Sebastião, na Praia de São Francisco.

A orientação é que os condutores de embarcações redobrem a atenção e, se possível, evitem a navegação até que as condições meteorológicas melhorem.

* Reportagem em atualização