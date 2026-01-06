Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil Jair Bolsonaro, ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de internação para exames do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentado nesta terça-feira (6) por sua defesa, após uma queda na cela da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

No despacho, Moraes diz que Bolsonaro recebeu atendimento médico, após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada.

Completou que o médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação.



"Dessa maneira, não há nenhuma necessidade de remoção imediata

do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da

Polícia Federal", escreveu no despacho.



Ainda segundo o ministro Alexandre de Moraes, a defesa, entretanto, aconselhada pelo médico particular do ex-presidente, tem direito a realização de exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada necessidade.



"Determino que seja juntado o laudo médico realizado pela Polícia

Federal decorrente do atendimento do custodiado JAIR

MESSIAS BOLSONARO, e que a Defesa indique quais os exames que entende necessários para que se verifique a possibilidade de realização

no sistema penitenciário", concluiu Alexandre de Moraes.



Mais cedo, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro postou nas redes sociais que estava no estacionamento aguardando autorização de Morar para internar o marido.

Foi ela quem divulgou, também nas redes sociais, que Bolsonaro havia sofrido uma queda, batido a cabeça em um móvel e, por isso, precisava de atendimento médico. Michelle disse que foi visitar o marido na PF e tomou conhecimento do ocorrido,

Pouco depois, o médico Claudio Birolini, cirurgião que faz parte da equipe médica de Bolsonaro, esteve na Polícia Federal e confirmou que o ex-presidente sofreu um Traumatismo Cranioencefálico Leve, por conta da queda. Informou também que o ex-presidente estava bem e conversando normalmente.





A PF chegou a confirmar que Jair Bolsonaro seria encaminhado ao Hospital DF Star para realização de exames, após pedido do seu médico particular, mas, depois voltou atrás e disse que o encaminhamento ao hospital dependeria de autorização do STF.



O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena nas dependências da PF.

Moraes já negou vários pedidos de prisão domiciliar humanitária apresentados pelos advogados de Bolsonaro desde que ele começou o cumprimento de sua pena em regime fechado.