Reprodução/Folhapress O ex-presidente, Jair Bolsonaro, no portão da Superintendência da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta sexta-feira (2) a visitação dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro à carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde ele cumpre pena após ser condenado pela trama golpista, sem a necessidade autorização judicial prévia.

A defesa de Bolsonaro havia requerido a visita do ex-vereador Carlos Bolsonaro para a próxima terça-feira (6). A decisão de Moraes, desta sexta, foi uma resposta ao requerimento.



Segundo o documento, os filhos Carlos, Flávio, Jair Renan e Laura, e a enteada, Leticia da Silva, podem visitar o ex-presidente sem a necessidade de uma nova autorização judicial.

O filho Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início de 2025, alegando perseguição política e jurídica.



As visitas, no entanto, deve ser dentro dos horários definidos pela portaria da PF, ou seja, nas terças e quintas, entre 9h e 11h, sendo apenas duas pessoas por dia e com a limitação de 30 minutos cada.

Moraes também destacou que está mantida a visitação permanente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.







Bolsonaro voltou para a Superintendência da PF para cumprir a pena dos 27 anos de prisão após ter um novo pedido de domiciliar negado por Moraes.



Antes de voltar para o regime fechado, o ex-presidente estava internado no hospital DF Star, em Brasília, onde passou por exames, cirurgia e procedimentos médicos para tratar as crises de soluço. Ele recebeu alta nesta quinta-feira (1).