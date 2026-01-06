Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro volta ao centro cirúrgico neste sábado (27).

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro postou nas redes sociais, há cerca de 30 minutos, nesta terça-feira (6), que está no estacionamento do hospital DF Star aguardando autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribuna Federal (STF), para internar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, postou novamente: "Que tortura, meu Deus".

Mais cedo, Michelle Bolsonaro também usou as redes sociais para divulgar que Bolsonaro sofreu uma queda durante a madrugada na cela que ocupa na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, bateu a cabeça em um móvel e precisava de atendimento médico.

Leia mais: Michelle: Bolsonaro foi levado ao hospital após cair na cela

"Não se sabe ao certo o horário da queda e o Jair não sabe ao certo por quanto tempo ficou desacordado. Minha visita estava prevista para 9h, porém só pude entrar às 10h, pois o Jair estava recebendo os primeiros socorros... Já se passaram 6 horas e 36 minutos desde o ocorrido, sem que ele tenha podido realizar os exames necessários para verificar se houve algum trauma ou possível dano neurológico", postou Michelle, por volta das 15 horas.

Antes desta publicação de Michelle, o médico Claudio Birolini, cirurgião que faz parte da equipe médica de Bolsonaro, esteve na PF e confirmou que o ex-presidente sofreu um Traumatismo Cranioencefálico Leve, por conta da queda na cela.



A equipe médica particular informou também que o ex-presidente passa bem e está conversando normalmente.



Em nota, a Policia Federal afirmou ao Portal iG que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria encaminhado ao Hospital DF Star para realização de exames, após pedido do seu médico particular.



Pouco tempo depois, voltou atrás em sua decisão de encaminhar imediatamente Bolsonaro ao hospital DF Star e divulgou que "eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF."

O Portal iG questionou o Supremo Tribunal Federal sobre um posicionamento de Alexandre de Moraes a respeito do pedido de internação, mas, até o momento, não obteve resposta.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena em regime fechado nas dependências da PF.







No fim de dezembro, ele precisou passar por cirurgia para tratar de uma hérnia e procedimentos médicos para resolver as crises de soluço que já enfrentava desde antes da prisão.



Moraes autorizou a transferência para os procedimentos, mas negou uma prisão domiciliar humanitária, determinando que Bolsonaro voltasse à cela na PF logo após a alta, o que ocorreu no dia 1 de janeiro.

Também nas redes sociais, o Partido Liberal publicou nota repudiando a rejeição do STF ao pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro solicitado após sua alta e afirmando estar "inconformado com o acidente ocorrido com Jair Bolsonaro na cela da PF.

"Sendo o maior partido de direita do Brasil, o PL registra a indignação e dá voz a milhões de cidadãos conservadores deste país que estão ao lado de Jair Messias Bolsonaro e sua família. Confiamos em Deus, na Justiça e pedimos a reconsideração da Suprema Corte Brasileira", finalizou a nota.