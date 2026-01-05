Jair Bolsonaro retornou à cela da PF no dia 1 de janeiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitou esclarecimentos à Polícia Federal, após a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamar do barulho do ar-condicionado na sala onde ele está preso, na Superintendência, em Brasília.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A defesa alega que o ruído excessivo e constante do equipamento estaria prejudicando seu repouso e afetando sua saúde.

Ainda segundo os advogados do ex-presidente, a situação caracteriza "perturbação à saúde e integridade do preso e o barulho "gera ambiente incompatível com o repouso mínimo necessário" para manutenção de suas condições físicas e psicológicas.

Eles querem medidas para corrigir o barulho e solicitaram que o ministro oficie a PF para que adote as providências técnicas necessárias. Sugerem mudança do local do ar-condicionado ou instalação de isolamento acústico na cela.

O questionamento do  ministro Alexandre de Moraes foi feito na sexta-feira (2) e o ministro deu à PF um prazo de cinco dias para se manifestar sobre a questão. Até o momento, não houve manifestação.


Bolsonaro retornou à carceragem da Superintendência da PF em Brasília na última quinta-feira (1º), após  receber alta do hospital DF Star, onde passou por cirurgia e procedimentos médicos para tratar crises de soluços.


