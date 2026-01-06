A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a concessionária Light restabeleça de forma definitiva o fornecimento de energia elétrica em áreas da Zona Sul do Rio de Janeiro afetadas por apagões desde o último sábado. A decisão prevê multa diária de R$ 200 mil em caso de descumprimento.A medida atende a uma ação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que apontou prejuízos prolongados à população, como interrupções no fornecimento de energia, impacto no abastecimento de água em prédios residenciais e transtornos a moradores e comerciantes.
O que diz a Light
Segundo a Light, o apagão foi provocado pelo furto de cerca de 3 km de cabos da rede subterrânea, ação atribuída a uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. A concessionária informou que a energia foi restabelecida ainda no domingo, mas que equipes seguem atuando em pontos pontuais que ainda apresentam instabilidade, com apoio de geradores instalados em locais estratégicos.A empresa afirma que mais de 100 colaboradores continuam mobilizados nos bairros do Leme e de Copacabana para concluir os reparos e garantir a normalização completa do serviço.Para atender os clientes impactados, a Light informou que disponibilizou unidades móveis de atendimento nos bairros afetados. Os pontos oferecem suporte para solicitação de serviços, esclarecimentos e orientações sobre ressarcimento por danos elétricos.De acordo com a concessionária, o atendimento ocorre na Agência Comercial de Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, além de uma agência móvel no Leme, instalada na Praça Almirante Júlio de Noronha, com funcionamento na segunda e na terça-feira, das 9h30 às 17h.A Light reforçou ainda que a colaboração da população é fundamental no combate ao furto de cabos e orientou que situações suspeitas sejam denunciadas por meio do Disque Denúncia.