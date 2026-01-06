Reprodução / Light Equipes seguem trabalhando na região da Zona Sul

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a concessionária Light restabeleça de forma definitiva o fornecimento de energia elétrica em áreas da Zona Sul do Rio de Janeiro afetadas por apagões desde o último sábado. A decisão prevê multa diária de R$ 200 mil em caso de descumprimento.

O que diz a Light

A medida atende a uma ação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que apontou prejuízos prolongados à população , como interrupções no fornecimento de energia, impacto no abastecimento de água em prédios residenciais e transtornos a moradores e comerciantes.

Segundo a Light, o apagão foi provocado pelo furto de cerca de 3 km de cabos da rede subterrânea, ação atribuída a uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. A concessionária informou que a energia foi restabelecida ainda no domingo, mas que equipes seguem atuando em pontos pontuais que ainda apresentam instabilidade, com apoio de geradores instalados em locais estratégicos.

A empresa afirma que mais de 100 colaboradores continuam mobilizados nos bairros do Leme e de Copacabana para concluir os reparos e garantir a normalização completa do serviço.

Divulgação / Light Unidade móvel da Light atende moradores do Leme com orientações sobre serviços e ressarcimento após falhas no fornecimento de energia.

Para atender os clientes impactados, a Light informou que disponibilizou unidades móveis de atendimento nos bairros afetados. Os pontos oferecem suporte para solicitação de serviços, esclarecimentos e orientações sobre ressarcimento por danos elétricos.

De acordo com a concessionária, o atendimento ocorre na Agência Comercial de Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, além de uma agência móvel no Leme, instalada na Praça Almirante Júlio de Noronha, com funcionamento na segunda e na terça-feira, das 9h30 às 17h.

A Light reforçou ainda que a colaboração da população é fundamental no combate ao furto de cabos e orientou que situações suspeitas sejam denunciadas por meio do Disque Denúncia.