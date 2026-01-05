Reprodução/LeoDias TV Passaporte de Eliza Samudio, encontrado em um apartamento em Portugal



Um passaporte antigo da modelo Eliza Samudio, assassinada há 15 anos, foi encontrado em um apartamento alugado em Portugal, no fim de 2025. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5), pelo Portal LeoDias.

O documento foi localizado em meio a livros dispostos em uma estante de um apartamento compartilhado.

Ele foi entregue nesta segunda-feira (5) ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que confirmou sua autenticidade e informou ter comunicado oficialmente o Itamaraty, em Brasília.



O homem que encontrou o documento, identificado apenas como José, mora no local com a esposa, a filha e outros inquilinos - uma senhora e um homem jovem. Ele disse que encontrou o passaporte por acaso.



"Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque; pela foto eu já sabia de quem era, quem era a dona. (…) Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento”, disse.



O passaporte é verdadeiro e não possui segunda via emitida. Está em bom estado de conservação.



Foi expedido em 9 de maio de 2006, com validade até 8 de maio de 2011 e todas as 32 páginas estão intactas, sem rasgos ou avarias.



Há apenas um carimbo de entrada em Portugal, datado de 5 de maio de 2007, ou seja, três anos antes de sua morte. No entanto, não há registro de saída ou de nova entrada em outro país.



O Portal iG entrou em contato com a mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura, que afirmou não ter sido comunicada formalmente até o momento, do encontro do passaporte da filha.



"Até agora, nenhum órgão oficial entrou em contato comigo sobre esse assunto. Estou tão impactada com essa notícia quanto a imprensa. Acho que muita coisa tem que ser investigada", afirmou.







A modelo Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem.

Desde então, nunca mais foi vista. Aos 25 anos, ela foi considerada morta.

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandez, com quem a jovem teve um filho, foi julgado e condenado como mandante do crime, além de outros envolvidos, mas os restos mortais da modelo permanecem desaparecidos. Apenas objetos pessoais foram devolvidos pela Justiça à sua mãe.

Na ocasião, Sônia Moura postou vídeo nas redes sociais, emocionada, comunicando a devolução.