Um passaporte antigo da modelo Eliza Samudio, assassinada há 15 anos, foi encontrado em um apartamento alugado em Portugal, no fim de 2025. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5), pelo Portal LeoDias.
O documento foi localizado em meio a livros dispostos em uma estante de um apartamento compartilhado.
Ele foi entregue nesta segunda-feira (5) ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que confirmou sua autenticidade e informou ter comunicado oficialmente o Itamaraty, em Brasília.
O homem que encontrou o documento, identificado apenas como José, mora no local com a esposa, a filha e outros inquilinos - uma senhora e um homem jovem. Ele disse que encontrou o passaporte por acaso.
"Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque; pela foto eu já sabia de quem era, quem era a dona. (…) Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento”, disse.
O passaporte é verdadeiro e não possui segunda via emitida. Está em bom estado de conservação.
Foi expedido em 9 de maio de 2006, com validade até 8 de maio de 2011 e todas as 32 páginas estão intactas, sem rasgos ou avarias.
Há apenas um carimbo de entrada em Portugal, datado de 5 de maio de 2007, ou seja, três anos antes de sua morte. No entanto, não há registro de saída ou de nova entrada em outro país.
O Portal iG entrou em contato com a mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura, que afirmou não ter sido comunicada formalmente até o momento, do encontro do passaporte da filha.
"Até agora, nenhum órgão oficial entrou em contato comigo sobre esse assunto. Estou tão impactada com essa notícia quanto a imprensa. Acho que muita coisa tem que ser investigada", afirmou.
A modelo Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem.
Desde então, nunca mais foi vista. Aos 25 anos, ela foi considerada morta.
O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandez, com quem a jovem teve um filho, foi julgado e condenado como mandante do crime, além de outros envolvidos, mas os restos mortais da modelo permanecem desaparecidos. Apenas objetos pessoais foram devolvidos pela Justiça à sua mãe.
Na ocasião, Sônia Moura postou vídeo nas redes sociais, emocionada, comunicando a devolução.