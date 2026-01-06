Reprodução/Instagram Michelle diz que Bolsonaro teve uma crise e bvateu a cabeça em um móvel

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (6), que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital para fazer exames após sofrer uma crise e bater a cabeça enquanto dormia.

''Pedimos que orem por ele'', disse Michelle. Mais cedo, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro não estava bem, após sofrer uma crise durante a madrugada. Segundo ela, ele caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel.

De acordo com o relato, como o quarto onde Bolsonaro estava permanece fechado, o atendimento médico só ocorreu quando ele foi chamado para a visita da ex-primeira-dama.

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel”, escreveu Michelle. Ela acrescentou que está com o médico e aguarda a chegada de um delegado para saber como foram prestados os primeiros socorros.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Também não foi informado onde ele se encontra ou se houve necessidade de transferência hospitalar.

Claudio Birolini, cirurgião que faz parte da equipe médica de Bolsonaro, disse ao UOL que o ex-presidente teve um Traumatismo Cranioencefálico Leve. Birolini ainda afirmou que a equipe havia alertado sobre o risco de quedas e que Brasil Caiado, que também é médico de Bolsonaro, avaliará o ex-presidente e determinará se há necessidade de exames complementares.

Em resposta ao Portal iG, a Polícia Federal informou que o ex-presidente será encaminhado ao Hospital DF Star para realização de exames, após pedido do seu médico particular.

Última internação e procedimentos médicos

Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar em 1º de janeiro, após ficar internado desde a véspera de Natal no Hospital DF Star, em Brasília.

Ele passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral e por outros procedimentos para tratar crises de soluço, incluindo bloqueios do nervo frênico e uma endoscopia digestiva, que apontou esofagite e gastrite.

A internação foi recomendada após perícia médica da Polícia Federal, com aval do STF. Após a alta, o ex-presidente retornou à Superintendência da PF para dar continuidade ao cumprimento da pena.