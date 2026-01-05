Reprodução/Corpo de Bombeiros do Paraná Roberto Farias, de 19 anos, foi encontrado após 5 dias de buscas

Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que s umiu na última quinta-feira (1), após iniciar uma trilha acompanhado de uma amiga no Pico Paraná , em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, estava em uma fazenda próximo ao local do desaparecimento, em Catatua.

Em um vídeo publicado pela irmã do jovem, ele aparece explicando a localização. Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, para chegar ao local, Roberto teria caminhado mais de 20 km.

Nas imagens, o jovem aparece debilitado e relata a irmã, Renata, que está com manchas roxas no corpo e várias escoriações. "Foi Deus. Se você vê meu estado, você não acredita", disse Roberto.





Relembre o caso

No dia 31 de dezembro, Roberto Farias e uma amiga subiram o Pico Paraná. Na madrugada do dia 1 de janeiro, eles realizaram uma trilha para acompanhar o primeiro nascer do sol de 2026.

No percusso, o jovem teria passado mal, contudo, conseguiu se recuperar e deu continuidade ao trajeto. No entanto, na volta para o acampamanto, a amiga de Roberto acabou o deixando sozinho.

No momento, ele estava sem telefone celular e possui pouca experiência em ambientes de montanha, além de recursos limitados de abrigo e alimentação.

Com a confirmação do desaparecimento, na última quinta-feira (1), equipes do GOST iniciaram as buscas, que se encerraram no final da manhã de hoje (5).



