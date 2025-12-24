Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), prevista para esta quinta-feira (25), deve durar quatro horas, segundo os médicos. Mediante nota, os profissionais, que acompanham o ex-mandatário, afirmam que o procedimento para a retirada de uma hérnia inguinal bilateral está previsto para às 9h no Hospital DF Star.

Nesta quarta-feira (24), ainda conforme o comunicado, Bolsonaro realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, "sendo considerado apto para o procedimento proposto".

"A cirurgia está programada para ocorrer amanhã (25), a apartir das 9h, sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração", afirma a nota assinada pelos médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado e Alisson B. Barcelos Borges.

Procedimento cirúrgico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, pela primeira vez, a Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, na manhã desta quarta-feira (24). Ele está internado no Hospital DF Star, onde passará por cirurgia no dia do Natal (25).

Cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela trama golpista, Bolsonaro foi conduzido pela PF até a unidade de saúde. O procedimento foi autorizado, na última terça-feira (23), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Durante a internação, seguindo a determinação de Moraes, Bolsonaro terá vigilância 24 horas, com a presença de dois agentes da PF na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do Hospital DF Star.



