A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Rodovia 2025/2026 neste domingo (4). A ação é o conjunto das operações Natal (entre os dias 23/12 e 28/12) e Ano Novo (entre 30/12 e 4/1), pensadas para lidar com o aumento do fluxo de automóveis nas rodovias federais por conta dos deslocamentos de fim de ano.

Ao final do período das operações, a PRF registrou ao todo 146 acidentes de trânsito que resultaram em 15 mortes e 87 pessoas feridas.

Um dos focos das operações foi o combate à embriaguez ao volante, o que é crime de trânsito, com pena de 6 meses a 3 anos de reclusão, emprego de multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Segundo a PRF, apenas no período da Operação Ano Novo, foram realizadas 110 autuações relacionadas à embriaguez, além de 2.384 testes de alcoolemia em rodovias federais que cortam São Paulo.

Além de fiscalizar a condução sob efeito de álcool, outras infrações também foram registradas, como 604 motoristas acima do limite de velocidade permitido, 37 autuações por descumprimento da Lei do Descanso e 107 autos por ultrapassagem em locais proibidos.