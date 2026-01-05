Reprodução/COR-Rio Após onde de calor, Rio de Janeiro terá dias chuvosos

O Rio de Janeiro saiu do nível três para o nível um no Protocolo de Calor, após a redução das temperaturas registrada nos últimos dias. Ao mesmo tempo, a Defesa Civil do Rio de Janeiro colocou a cidade no e stágio dois de atenção para chuvas, devido à previsão de instabilidade e ao solo encharcado em diferentes regiões do município.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a mudança no nível de alerta reflete a transição do cenário meteorológico. Após o período de calor intenso, a capital passou a registrar aumento da nebulosidade, pancadas isoladas de chuva e variação nos ventos. A Prefeitura do Rio informou que segue monitorando a situação em tempo real por meio do COR e da Defesa Civil.

Previsão do tempo no Rio de Janeiro

Segundo a previsão divulgada pelo Centro de Operações:

Na terça-feira (06), o tempo no Rio de Janeiro permanece instável, com chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos estarão moderados.

Na quarta e na quinta-feira (07 e 08), a atuação de áreas de instabilidade mantém a previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas apresentam elevação.

Na sexta-feira (09), o Rio de Janeiro terá céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas durante a noite.





Chuva se estende por todo o estado do Rio de Janeiro



O governador Cláudio Castro (PL) declarou em nota que acompanha as chuvas no estado do Rio de Janeiro, com registros em municípios como Petrópolis, Guapimirim, Magé, Paraty, Angra dos Reis e Nova Friburgo.

Desde o início do dia, o governo estadual disse que mantém contato com prefeitos e determinou a atuação permanente do Comitê de Chuvas, responsável pelo monitoramento contínuo das condições meteorológicas e dos níveis dos rios. Os órgãos estaduais seguem em prontidão, com integração entre a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).



