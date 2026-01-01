Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro volta ao centro cirúrgico neste sábado (27).

Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (1º). O ex-presidente estava internado desde a véspera de Natal , quando realizou uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, na região da virilha. Ao longo dos últimos dias, Bolsonaro passou por outros três procedimentos médicos para aliviar crises de soluço.

A ida de Bolsonaro ao hospital e a realização da primeira cirurgia foram recomendadas após uma perícia médica da Polícia Federal, com aval do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao sair do Hospital DF Star, Jair Bolsonaro deve retornar à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para dar continuidade ao cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses à qual foi condenado por tentativa de golpe de Estado e derrubada do Estado Democrático de Direito. Até então, o ex-presidente cumpria a pena em regime domiciliar, mas uma tentativa de violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda fez com que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinasse sua prisão preventiva.

A operação para curar as crises de soluço ocorreu no sábado (27); na segunda-feira (29), foi feita uma nova intervenção de bloqueio do nervo frênico do lado direito e, no dia seguinte (30), uma cirurgia de reforço do bloqueio.

Na quarta-feira (31), último dia do ano, segundo o boletim médico do DF Star, Bolsonaro passou por uma endoscopia digestiva, que constatou a persistência de esofagite e gastrite, e realizou medidas preventivas contra trombose.

A defesa do ex-presidente fez um pedido ao STF para o cumprimento da pena em prisão domiciliar, que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.