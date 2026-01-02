Reprodução/Instagram "Guerra" de chinelos toma conta de praia no Sul do país

Uma cena curiosa foi protagonizada na tarde de quinta-feira (1º), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas em "guerra"atirando chinelos em outros banhistas que estavam no local.

A primeira suspeita é relacionada à polêmica recente envolvendo sandálias da marca Havaianas, que voltou a separar o país politicamente após um comercial publicitário considerado tendencioso por alguns grupos.

Nas redes sociais, algumas pessoas citaram que a ação é uma "tradição" do local. O Portal iG conversou com moradores locais, que rapidamente desmentiram a informação, alegando não ter conhecimento do evento ter sido combinado.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Capão da Canoa, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

Polêmica das Havaianas



Antes do Natal de 2025, as brigas políticas voltaram a reacender conflitos entre diferentes posições políticas. O comercial foi estrelado pela atriz Fernanda Torres, que brilhou em "Ainda Estou Aqui", filme que faz referência às violências e repressões durante o período da Ditadura Militar no Brasil.

No comercial, Fernanda Torres sugere que os brasileiros não comecem o ano "usando o pé direito", o que foi considerado por conservadores como um ataque político. Além disso, grupos de direita notaram a grande quantidade de sandálias vermelhas atrás da atriz, o que poderia sugerir uma menção à esquerda brasileira.

O comercial gerou polêmica, resultado em promoções absurdas em alguns locais do país, e boicotes em outras regiões. Apesar do reforço de tal teoria, ainda não foi confirmado que o episódio em Capão da Canoa ocorreu em função da confusão política gerada pelo comercial em questão.