O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos premiados na Mega da Virada ao participar de um bolão familiar que acertou a quadra no concurso sorteado na manhã desta quarta-feira (01). A edição entrou para a história ao distribuir R$ 1,09 bilhão, o maior prêmio já pago pela loteria especial da Caixa.

A informação foi divulgada por Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, em uma postagem nas redes sociais. Segundo ele, o bolão é organizado anualmente e reúne familiares próximos.

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da Mega da Virada. Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão eu, meu irmão, o Mozart e um cunhado meu. Eu que organizo sempre o bolão”, escreveu.

Na publicação, Renato Bolsonaro também fez uma brincadeira com o número 22, que identifica o Partido Liberal (PL), legenda de Jair Bolsonaro e também partido pelo qual ele se apresenta como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

“Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, completou.

Número 13, ligado ao PT, aparece entre os sorteados

Apesar da brincadeira, o número 22 não esteve entre as dezenas sorteadas. Em contrapartida, o 13, associado ao Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apareceu no resultado do concurso.

Lula (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

As dezenas sorteadas foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Aliados de Bolsonaro questionam adiamento e resultado do sorteio

Após o anúncio nas redes sociais de que o sorteio da Mega da Virada, previsto inicialmente para as 22h do dia 31 de dezembro, foi adiado, parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a criticar o Governo Federal. Entre eles, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) colocaram em xeque, nas redes sociais, a lisura do processo e questionaram a mudança de horário do concurso.

Depois da divulgação do resultado, apoiadores de Bolsonaro também utilizaram as redes sociais para manifestar desconfiança sobre o sorteio, destacando o fato de o número 13, associado ao PT, ter sido um dos sorteados em meio ao adiamento do evento, o que gerou especulações e críticas sem apresentação de provas.

Apesar das manifestações de parlamentares e apoiadores, é importante reiterar que não há qualquer indício de que os sorteios das loterias da Caixa sejam manipulados, e o processo é acompanhado por auditorias e mecanismos oficiais de fiscalização.

Bolsonaro segue preso após alta e negativa de prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, foi autorizado a deixar o Hospital DF Star, em Brasília, na quinta-feira (01), horas após o sorteio da Mega da Virada, e retornou à Superintendência da Polícia Federal, onde permanece detido.

Bolsonaro havia sido internado no dia 24 de dezembro de 2025 para procedimentos médicos incluindo cirurgia de hérnia e tratamento de soluços persistentes.

Na mesma quinta, o ministro Alexandre de Moraes (STF) negou o pedido da defesa para prisão domiciliar por motivos de saúde, determinando que o ex-presidente continue em regime fechado após receber alta médica.

Mega da Virada tem prêmio recorde e seis vencedores

A Mega da Virada 2025 teve prêmio total de R$ 1.091.357.286,52, o maior já registrado desde a criação do concurso especial.

Ao todo, seis apostas acertaram a sena e dividiram o prêmio principal. Cada uma vai receber cerca de R$ 181,8 milhões.

Os bilhetes vencedores foram registrados em: João Pessoa; Ponta Porã, cidade do estado de Mato Grosso do Sul; Franco da Rocha, cidade do estado de São Paulo; além de três apostas feitas pela internet.

Na quina, 3.921 apostas foram premiadas. Já a quadra teve 308.315 ganhadores, incluindo o bolão citado pela família Bolsonaro.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Já na próxima terça-feira (06), a Mega-Sena volta a ser sorteada após a Virada, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, segundo a Caixa.