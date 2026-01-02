Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro falou sobre a operação no Rio

A Polícia Federal (PF) determinou, por meio de ato declaratório publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta-feira (2), o retorno imediato de Eduardo Bolsonaro (PL) ao cargo de escrivão na corporação, "para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação formal".

Ainda de acordo com o documento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve o mandato de deputado federal cassado, por faltas, em dezembro, deve reassumir seu cargo na PF, sob risco de "providências administrativas e disciplinares cabíveis" caso ocorra "ausência injustificada".



Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início de 2025, quando se licenciou da Câmara dos Deputados e saiu do Brasil, alegando perseguição política e jurídica.



Ele entrou para a Polícia Federal em 2010 como escrivão e estava afastado do cargo, enquanto exercia seu mandato parlamentar.



Em dezembro, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato do parlamentar, com base em uma regra da Constituição que proíbe deputados e senadores de faltar a mais de 1/3 das sessões deliberativas do ano.



Ele também teve seu passaporte diplomático cancelado.

Leia mais: Câmara cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

O ex-deputado também é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de coação no curso do processo que condenou seu pai a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.





Ele foi denunciado no inquérito que apurou sua atuação junto ao americano para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras e sanções a autoridades brasileiras, que, mais tarde, foram retiradas,

Nesta sexta, no ato declaratório da PF, assinado pelo diretor de Gestão de Pessoas, Licínio Nunes de Moraes Netto, consta a "cessação do afastamento para exercício de mandato eletivo, a partir de 19 de dezembro de 2025".



