Reprodução/X Grok causa polêmica ao apontar Bolsonaro como "bandido condenado"

Uma publicação feita no X (antigo Twitter) gerou polêmica e voltou a levantar rumores acerca de uma possível tendência política da IA (Inteligência Artificial) da empresa, considerada a IA do bilionário Elon Musk. O post levanta um pedido ao Grok, assistente inteligente do X: "Oi, grok, remova o bandido condenado dessa imagem", em uma publicação com as fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).



Reprodução/X Resposta da Grok aponta Bolsonaro como "bandido condenado"

Após o pedido, a Grok respondeu dentro de dois minutos à solicitação, apagando a foto de Jair Bolsonaro e, consequentemente, apontando o ex-presidente como o único "bandido condenado" da imagem. O resultado rapidamente repercutiu e causou polêmica entre conservadores e esquerdistas.

Reprodução/X IA de Musk voltou a causar polêmica e apontou Bolsonaro como "ladrão"

Ainda dentro da publicação, outro usuário pediu para que a IA removesse o "ladrão" da imagem, e o resultado voltou a ser o mesmo: apenas Jair Bolsonaro teve sua foto removida da imagem.

Reprodução/X Perfil argentino se irritou após Grok apontar apenas Milei como "pedófilo" em comparação com Trump

Em outros países, a Grok também já causou polêmica e foi motivo de boicote por usuários do X. Um perfil argentino pediu para que a IA removesse "todos os pedófilos da imagem", que tinha Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao lado de Javier Milei, presidente da Argentina. A Grok respondeu eliminando apenas Milei da imagem, e o usuário argentino respondeu reforçando e ironizando "eu pedi todos".

Reclamações da direita



Reprodução/X Conservadores reclamam de "petismo" por parte de IA de Elon Musk

Esta não é a primeira vez que uma resposta da Grok irrita eleitores de Jair Bolsonaro. Conservadores brasileiros já citaram em diversas oportunidades que a IA de Elon Musk é considerada "petista", e reclamaram com o bilionário para que o mesmo pudesse realizar "atualizações" na ferramenta.

Além disso, a IA também está sendo criticada por gerar imagens sexualizadas de menores de idade na rede social. A ferramenta afirmou que identificou "falhas nos mecanismos de proteção", e alegou que está "corrigindo isso com urgência”.