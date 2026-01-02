Reprodução/ Fernando Frazão/Agência Brasil Alerta de ressaca litonânea

A Marinha do Brasil emitiu nesta quinta-feira (1º) um alerta sobre a passagem de uma frente fria pelo oceano, que pode causar ressaca na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no trecho entre Chuí (RS) e Laguna (SC).

A previsão é de que a ressaca possa ainda ocasionar ondas de até 4,0 metros, com direção Sudoeste a Sul, entre a manhã do dia 3 e a noite do dia 4 de janeiro.

A Marinha recomenda que os navegantes consultem essas informações oficiais disponíveis antes de se aventurarem ao mar e solicita a ampla divulgação entre as comunidades de pesca, esportiva e recreativa.

Os avisos relacionados ao mau tempo podem ser encontrados no site da Marinha ou nas redes sociais, como o Facebook.

Também é possível acompanhar o serviço Meteorológico Marinho através dos aplicativos "Previsão Ambiental Marinha (PAM)" e "Boletim ao Mar", desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar ( RUMAR), respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

Atenção aos alertas

Os alertas emitidos são comunicações oficiais que visam prevenir desastres naturais ou minimizar seus impactos. Eles são emitidos com base em dados meteorológicos, análises de risco e monitoramento de áreas vulneráveis e podem estar relacionados a diferentes ameaças.

É essencial que a população compreenda a importância dos alertas e leve em conta as recomendações dos órgãos oficiais.