Foto: Cadu Barbosa/ Portal iG Buscas mobilizam helicópteros, mergulhadores e embarcações do Corpo de Bombeiros; mar está em ressaca e praia segue com bandeira vermelha





Um adolescente de 14 anos está desaparecido no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na altura do Posto 2 de guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros atua na ocorrência com buscas intensificadas desde a manhã desta quarta-feira (31).

De acordo com a corporação, em nota ao Portal iG, o acionamento ocorreu às 11h20 (horário de Brasília), e equipes do 3º Grupamento Marítimo (3º GMar), sediado em Copacabana, foram mobilizadas para o atendimento. Até a última atualização desta reportagem, as buscas seguem em andamento.

Na mesma nota, o Corpo de Bombeiros informou que atuam na ocorrência as viaturas AMA 141, AMA 096 e ASE 493, além do apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), com helicóptero, do 1º GMar, com a embarcação BIA-016, e de equipes de mergulho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a expectativa da corporação é localizar o adolescente ainda com vida.





Ressaca e contraindicação ao banho de mar

O desaparecimento ocorre em um dia marcado por ressaca no litoral. A Defesa Civil alertou para mar agitado, com ondas de até 2,5 m, e, no início da tarde desta quarta-feira (31), moradores do município do Rio receberam um aviso nos telefones celulares sobre as condições adversas do mar.

Divulgação/Defesa Civil Alerta de ressaca enviado aos moradores do RJ





O Corpo de Bombeiros contraindica a entrada no mar nesta véspera de ano novo e reforça que Copacabana está com bandeira vermelha em toda a praia, sinalizando alto risco para banho.

A corporação também alerta que, com a chegada da noite, a escuridão dificulta o trabalho de buscas, tornando o acesso ao mar ainda mais perigoso.

Atenção redobrada no réveillon

Copacabana tem expectativa de receber cerca de 2,5 milhões de pessoas para os shows do réveillon, com palcos espalhados pela orla. Diante do grande fluxo de cariocas e turistas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil reforçam o pedido de atenção redobrada, respeito à sinalização das praias e às orientações dos guarda-vidas.

As autoridades orientam que banhistas evitem o mar em dias de ressaca e procurem sempre locais próximos aos postos de salvamento.