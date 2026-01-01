reprodução/pf Agente da PF encontra cocaína escondida na bagagem

Um passageiro paraguaio foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (31), pela Polícia Federal (PF), transportando 2 kg de cocaína na bagagem. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O homem foi detido tentando embarcar em um voo com destino a Madri, na Espanha. Veja vídeo.

Um passageiro paraguaio foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto do Galeão ao tentar embarcar para Madri com 2 kg de cocaína na bagagem. A droga foi confirmada por teste, e ele vai responder por tráfico internacional. pic.twitter.com/mEC7hCtXXc — iG (@iG) January 1, 2026





A suspeita foi confirmada por meio de teste colorimétrico preliminar, que utiliza uma solução que reage e desenvolve uma coloração azul turquesa em contato com o entorpecente.



reprodução/pf Pesagem da cocaína apreendida

Segundo informações da Polícia Federal , durante fiscalizações de rotina, policiais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) suspeitaram do passageiro e, ao efetuar o teste, identificarem a droga oculta no interior da bagagem despachada por ele.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o paraguaio foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Ele responderá pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.





