Reprodução/ GOV Defesa Civil









Os alertas emitidos pela Defesa Civil se tornaram parte da rotina de muitas cidades brasileiras. Embora essas mensagens cheguem por SMS, aplicativos ou redes sociais, nem sempre a população sabe como interpretar corretamente o conteúdo — e, mais importante, como agir diante dele.

As maneiras de interpretar os alertas

Um alerta de atenção (amarelo) indica risco moderado e requer vigilância. Já o alerta de perigo (laranja) aponta para risco alto, enquanto o de grande perigo (vermelho) exige ação imediata.

Além da cor, é essencial ler com atenção o texto da mensagem e seguir as instruções recomendadas, que variam conforme o tipo de evento.

O que é um alerta da Defesa Civil?

Os alertas da Defesa Civil são comunicações oficiais que visam prevenir desastres naturais ou minimizar seus impactos. Eles são emitidos com base em dados meteorológicos, análises de risco e monitoramento de áreas vulneráveis. Podem estar relacionados a diferentes ameaças, como chuvas fortes, deslizamentos de terra, alagamentos, vendavais, secas ou calor extremo.

Para que os alertas cheguem de forma clara e eficiente à população, diferentes tecnologias de monitoramento são utilizadas. “São empregados dados de satélite, radares meteorológicos e, mais recentemente, sistemas de detecção de descargas atmosféricas” , explica Gil Correia Kempers Vieira, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desastres da UFF (NEPED-UFF), ao Portal iG.

Essas informações são cruzadas com dados de pluviômetros automáticos, permitindo validar a ocorrência da chuva prevista. “Com base nesses dados e nos protocolos locais, os alertas são emitidos” , acrescenta.

MetSul Chuva intensa com raios





Alerta ou alarme? Entenda a diferença

É comum haver confusão entre os termos "alerta" e "alarme", mas eles têm funções distintas. “Os alertas são emitidos antes da ocorrência de desastres, com base no monitoramento climático. Já os alarmes são acionados quando os protocolos locais indicam a necessidade de evacuação”, esclarece o especialista.

Cada município tem autonomia para estabelecer sua própria escala de risco, que pode variar por cores ou nomenclaturas específicas.

Canais de comunicação e acesso à informação

Embora o SMS seja uma das principais ferramentas de comunicação de risco no Brasil, ele não é o único recurso. “Hoje o país já conta com o sistema cellbroadcast, que emite alertas baseados na localização do celular, sem necessidade de cadastro prévio” , explica Vieira.

Ainda assim, ele reforça que outras formas de comunicação são indispensáveis. “O uso de grupos de aplicativos, redes sociais e outros meios de comunicação são imperiosos para se chegar a uma parcela da população. Porém, outros meios de comunicação tais como radio e tv são ainda uma parcela da comunicação muito importantes e que devem ser utilizados para fazer a informação chegar a quem não utiliza redes sociais".





Como a população deve agir?

Quando um alerta é emitido, a resposta da população deve ser imediata — principalmente em regiões vulneráveis. Vieira destaca a importância das chamadas ações não estruturais, que incluem a preparação da comunidade para emergências.

“Um bom exemplo vem do Japão: a reunião familiar, onde se definem rotas de fuga e locais seguros. Assim, em caso de alerta, cada um sabe exatamente onde deve permanecer” , explica. “Uma criança que estuda em uma escola segura, por exemplo, ela deve permanecer na escola até que a ameaça reduza, no caso da chuva que ela passe ou diminua".

Critérios técnicos e confiabilidade das informações

Os alertas são emitidos com base em critérios técnicos e padrões internacionais, buscando garantir a antecedência mínima necessária para a resposta da população. “O ideal é o monitoramento emitir em média quatro horas antes da ocorrência um primeiro alerta", aponta Vieira.

No entanto, ele alerta para a disseminação de fake news durante períodos críticos. “Uma das estratégias mais importantes nestes momentos é a utilização de um porta-voz de um dos orgãos que estiver gerenciando o desastre repassando informações oficiais e fidedignas".

Foto: A Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva intensa causa transtornos





Histórico local e interpretação adequada

Cada região tem suas peculiaridades e, por isso, os protocolos precisam considerar o histórico de desastres naturais. “A série histórica é fundamental para o desenvolvimento de um protocolo local, principalmente, porque indica quais os índices que indicam as primeiras movimentações de massa em uma localidade" , explica o pesquisador.

Além disso, a linguagem dos alertas deve ser acessível. “É fundamental que os profissionais da comunicação atuem como ponte entre o conteúdo técnico e a população, adaptando a linguagem ao público-alvo” , afirma.

Diferenças entre áreas urbanas e rurais

A interpretação dos alertas pode variar de acordo com o contexto em que a população vive. “A comunicação deve ser adaptada tanto para zonas urbanas quanto rurais, considerando os meios de acesso e o grau de escolaridade” , diz o especialista.

Em áreas de maior vulnerabilidade, como comunidades em encostas ou beira de rios, é ainda mais crucial que os planos de contingência locais sejam amplamente divulgados.

Prevenção e cultura de segurança

Quando a Defesa Civil emite um alerta, o objetivo não é alarmar, mas garantir que a população esteja informada e pronta para agir. Ignorar essas mensagens em situações extremas pode colocar vidas em risco.

“Treinar a população é essencial para salvar vidas e isso faz parte da implementação de uma cultura de prevenção de desastres" , conclui Vieira.