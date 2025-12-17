O que significa alerta vermelho do Inmet?

Os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são comunicações oficiais que visam informar a população sobre situações meteorológicas que indicam risco de desastre e potencial agravamento dos cenários, como chuvas intensas, tempestades, vendavais e outros eventos climáticos. Eles são emitidos com base em dados, análises de risco e monitoramento de áreas vulneráveis.
O alerta vermelho é um nível crítico de aviso meteorológico emitido pelo Inmet e indica grande perigo para a região afetada, e também para a população. Isso porque as áreas atingidas podem sofrer com danos à infraestrutura local, quedas de árvores e postes, além da possibilidade de acidentes fatais.
O Inmet classifica o alerta vermelho principalmente para ocorrências de chuvas intensas, tempestades, rajadas de ventos, baixa umidade e ondas de calor acima da média.
No caso de chuvas intensas, o alerta é emitido devido às precipitações acima de 60 mm por hora ou 100 mm por dia, associada a riscos extremos. Ou seja, quando há alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, nas localidades sinalizadas pelo alerta.
Para tempestades, o alerta se dá com ventos maiores que 100 km/h, precipitação acima de 60 mm por hora ou 100 mm por dia e granizo.
Já para ventos, o alerta é dado quando há rajadas acima de 100 km/h.
O Inmet também pode emitir alerta vermelho para baixa umidade, acionado quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 12%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível considerado ideal para o organismo humano é em torno de 60%.
Nesse caso, o órgão chama atenção para o risco de incêndios florestais e também para os possíveis danos à saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça e ressecamento de pele.
Além disso, existem alertas para indicar as ocorrências de ondas de calor intensas, com temperaturas muito acima da média por vários dias consecutivos e risco elevado à saúde da população.
Todos os alertas são emitidos via sistema Alert-AS do Inmet.
Alertas e suas diferentes cores
Um alerta amarelo indica que a população deve ficar em observação, pois o evento meteorológico possui perigo potencial e pode acontecer dentro das próximas 120 horas seguintes, ou seja, em torno de 5 dias.
Já o alerta laranja aponta para atenção redobrada. Nesse caso o evento é indicado como perigoso e pode vir à acontecer em 72 horas, ou seja, 3 dias.
E finalmente o alerta vermelho, que indica grande perigo previsto para acontecer em um período de 24 horas, ou seja, apenas 1 dia. Para essas ocorrências, estão previstos fenômenos meteorológicos de grande intensidade. Além disso, existe alta probabilidade de danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.
Além da interpretação de cada cor, é essencial que a população siga as instruções recomendadas pelas autoridades, que variam conforme o tipo de evento.
Alerta ou alarme? Entenda a diferença
É comum haver confusão entre os termos "alerta" e "alarme", mas eles têm funções distintas.
Os alertas são divulgados de forma preventiva, a partir do acompanhamento das condições climáticas, enquanto os alarmes são acionados quando os protocolos locais apontam a necessidade de evacuação ou de uma ação imediata.
Cada município tem autonomia para estabelecer sua própria escala de risco, que pode variar por cores ou nomenclaturas específicas.
Recebi o alerta. E agora, o que fazer?
Quando o alerta é enviado à população, o órgão faz algumas recomendações que devem ser seguidas. Entre elas estão:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Áreas de risco
Segundo o IBGE, uma área de risco é um local que tem grandes possibilidades de ser atingido por fenômenos ou processos naturais e/ou provocados pela ação humana, capazes de causar efeitos adversos.
As populações que vivem nesses locais ficam mais expostas a danos físicos, além de perdas materiais e patrimoniais.
Ainda de acordo com a órgão, no âmbito da criação de sistemas de monitoramento e alerta de desastres naturais, identificar e caracterizar a população que vive em áreas de risco é essencial, pois essas informações geográficas ajudam a orientar ações voltadas à redução de danos humanos, ambientais, sociais e econômicos.
Em regiões com maior grau de vulnerabilidade, como comunidades situadas em encostas ou às margens de rios, é necessário que os planos de contingência sejam amplamente divulgados.
Esses planos podem tratar de um risco específico ou ter caráter mais geral, estabelecendo uma estrutura de resposta a diferentes tipos de desastre e prevendo ações adequadas para cada cenário.
Como acompanhar os alertas?
Para acompanhar em tempo real os alertas de risco emitidos, é possível usar diferentes canais. Saiba quais:
No Inmet, basta acessar o site oficial para acompanhar os mapas interativos com os alertas de cada estado, incluindo os vermelhos, laranjas e amarelos. Os mapas são atualizados a cada hora. Também é possível acompanhar mais informações através das redes sociais oficiais do órgão, como o X (antigo Twitter), Instagram e YouTube.
Outra forma de acompanhar os alertas é através do SMS da Defesa Civil, um serviço que permite o recebimento de informações sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e de eventos adversos. Os alertas são acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.
Para ativar o serviço é necessário enviar um SMS com o CEP da área de interesse para o número 40199. Após o cadastro, o cidadão passa a receber alertas sobre riscos da região.
Existe também o Defesa Civil Alerta (DCA), um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco muito alto.
O serviço é gratuito e não exige nenhum tipo de cadastro ou aplicativo, bastando apenas que o celular seja compatível (Android e IOS lançados a partir de 2020) e com redes 4G ou 5G. O recurso funciona independente do pacote de dados, e mesmo se o usuário estiver conectado ou não ao Wi-Fi.