Reprodução/ Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) O que significa alerta vermelho do Inmet?

Os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são comunicações oficiais que visam informar a população sobre situações meteorológicas que indicam risco de desastre e potencial agravamento dos cenários, como chuvas intensas, tempestades, vendavais e outros eventos climáticos. Eles são emitidos com base em dados, análises de risco e monitoramento de áreas vulneráveis.

O alerta vermelho é um nível crítico de aviso meteorológico emitido pelo Inmet e indica grande perigo para a região afetada, e também para a população. Isso porque as áreas atingidas podem sofrer com danos à infraestrutura local, quedas de árvores e postes, além da possibilidade de acidentes fatais.

O Inmet classifica o alerta vermelho principalmente para ocorrências de chuvas intensas, tempestades, rajadas de ventos, baixa umidade e ondas de calor acima da média.

No caso de chuvas intensas, o alerta é emitido devido às precipitações acima de 60 mm por hora ou 100 mm por dia, associada a riscos extremos. Ou seja, quando há alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, nas localidades sinalizadas pelo alerta.

Para tempestades, o alerta se dá com ventos maiores que 100 km/h, precipitação acima de 60 mm por hora ou 100 mm por dia e granizo.

Já para ventos, o alerta é dado quando há rajadas acima de 100 km/h.

O Inmet também pode emitir alerta vermelho para baixa umidade, acionado quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 12%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível considerado ideal para o organismo humano é em torno de 60%.

Nesse caso, o órgão chama atenção para o risco de incêndios florestais e também para os possíveis danos à saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça e ressecamento de pele.

Além disso, existem alertas para indicar as ocorrências de ondas de calor intensas, com temperaturas muito acima da média por vários dias consecutivos e risco elevado à saúde da população.

Todos os alertas são emitidos via sistema Alert-AS do Inmet.

Alertas e suas diferentes cores

Reprodução/ Inmet / Montagem Portal iG Alertas do Inmet





Um alerta amarelo indica que a população deve ficar em observação, pois o evento meteorológico possui perigo potencial e pode acontecer dentro das próximas 120 horas seguintes, ou seja, em torno de 5 dias.

Já o alerta laranja aponta para atenção redobrada. Nesse caso o evento é indicado como perigoso e pode vir à acontecer em 72 horas, ou seja, 3 dias.

E finalmente o alerta vermelho, que indica grande perigo previsto para acontecer em um período de 24 horas, ou seja, apenas 1 dia. Para essas ocorrências, estão previstos fenômenos meteorológicos de grande intensidade. Além disso, existe alta probabilidade de danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Além da interpretação de cada cor, é essencial que a população siga as instruções recomendadas pelas autoridades, que variam conforme o tipo de evento.

Alerta ou alarme? Entenda a diferença

É comum haver confusão entre os termos "alerta" e "alarme", mas eles têm funções distintas.

Os alertas são divulgados de forma preventiva, a partir do acompanhamento das condições climáticas, enquanto os alarmes são acionados quando os protocolos locais apontam a necessidade de evacuação ou de uma ação imediata.

Cada município tem autonomia para estabelecer sua própria escala de risco, que pode variar por cores ou nomenclaturas específicas.

Recebi o alerta. E agora, o que fazer?

Quando o alerta é enviado à população, o órgão faz algumas recomendações que devem ser seguidas. Entre elas estão:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Áreas de risco

Segundo o IBGE, uma área de risco é um local que tem grandes possibilidades de ser atingido por fenômenos ou processos naturais e/ou provocados pela ação humana, capazes de causar efeitos adversos.

As populações que vivem nesses locais ficam mais expostas a danos físicos, além de perdas materiais e patrimoniais.

Ainda de acordo com a órgão, no âmbito da criação de sistemas de monitoramento e alerta de desastres naturais, identificar e caracterizar a população que vive em áreas de risco é essencial, pois essas informações geográficas ajudam a orientar ações voltadas à redução de danos humanos, ambientais, sociais e econômicos.

Em regiões com maior grau de vulnerabilidade, como comunidades situadas em encostas ou às margens de rios, é necessário que os planos de contingência sejam amplamente divulgados.

Esses planos podem tratar de um risco específico ou ter caráter mais geral, estabelecendo uma estrutura de resposta a diferentes tipos de desastre e prevendo ações adequadas para cada cenário.

Como acompanhar os alertas?

Reprodução/ GOV Defesa Civil





Para acompanhar em tempo real os alertas de risco emitidos, é possível usar diferentes canais. Saiba quais:

No Inmet, basta acessar o site oficial para acompanhar os mapas interativos com os alertas de cada estado, incluindo os vermelhos, laranjas e amarelos. Os mapas são atualizados a cada hora. Também é possível acompanhar mais informações através das redes sociais oficiais do órgão, como o X (antigo Twitter), Instagram e YouTube.

Outra forma de acompanhar os alertas é através do SMS da Defesa Civil, um serviço que permite o recebimento de informações sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e de eventos adversos. Os alertas são acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.

Para ativar o serviço é necessário enviar um SMS com o CEP da área de interesse para o número 40199. Após o cadastro, o cidadão passa a receber alertas sobre riscos da região.

Existe também o Defesa Civil Alerta (DCA), um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco muito alto.

O serviço é gratuito e não exige nenhum tipo de cadastro ou aplicativo, bastando apenas que o celular seja compatível (Android e IOS lançados a partir de 2020) e com redes 4G ou 5G. O recurso funciona independente do pacote de dados, e mesmo se o usuário estiver conectado ou não ao Wi-Fi.