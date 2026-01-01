Arquivo/Prefeitura de Ubatuba Praia do Bonete, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo

A cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, lidera o ranking de crianças perdidas nas praias. Os dados foram divulgados pelo Grupamento Marítimos dos Bombeiros (GBMar), e tem os municípios de Guarujá e Praia Grande em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Com cerca de 97 mil habitantes em 2025, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Ubatuba tem a menor população entre as cidades que completam o top 3 de crianças desaparecidas. Mesmo assim, o município do litoral norte que é um dos destinos mais procurados pelos turistas, registrou 171 casos.

Já Guarujá, com mais de 294 mil habitantes, teve 40 ocorrências. Praia Grande, cidade litorânea que recebe mais turistas no estado, ficou com a terceira colocação com 34 registros. A prefeitura estima que 10 milhões de pessoas passem pelo município em 2026, e que mais de 360 mil residam no local. Guarujá e Ubatuba devem receber pouco mais de 2 milhões de turistas.

Divulgação / Semtur Prefeitura do Guarujá (SP) Praia da Enseada - Guarujá (SP)





No total, 351 crianças desapareceram nas praias paulistas. Ilhabela não registrou ocorrências em 2025. Os meses com mais casos foram janeiro, setembro, outubro e dezembro, períodos de maior movimento turístico.

Todos os registros foram resolvidos e as crianças entregues aos responsáveis.

Segundo o GBMar, é necessário que as famílias solicitem pulseiras de identificação com a corporação, e sigam as orientações dos guarda-vidas para evitar que os casos de crianças desaparecidas.

