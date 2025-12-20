A equipe realizou manobras de desengasgo e o leite foi eliminado
Um bebê de um mês e 19 dias foi salvo por uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar, da concessionário RioSP, após se engasgar com leite materno na noite da última sexta-feira (19).

Por volta das 18h19, os pais da criança buscaram ajuda na base da concessionária, na Via Dutra, em Arujá (SP). O bebê, segundo a RioSP, já apresentava sinais de cianose, ou seja, uma coloração azulada ou arroxeada da pele. O que indicava a gravidade do caso

Manobra de desengasgo foi crucial

Na ocasião, a equipe realizou as manobras de desengasgo, antes do deslocamento para uma unidade de saúde. Durante todo o trajeto, as manobras foram mantidas. Antes da chegada da criança ao pronto socorro, o leite que causava a obstrução foi eliminado.

No hospital, o bebê recebeu oxigênio e foram realizados todos os protocolos para a continuidade da estabilização do estado de saúde. A criança não corre risco de morte




