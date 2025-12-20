Reprodução/ Agência SP Pavimentação da Rodoanel Norte

O governo de São Paulo vai entregar, na segunda-feira (22), o primeiro trecho do Rodoanel Norte. O trecho que vai conectar as rodovias Fernão Dias e a Presidente Dutra conta com uma inovação de padrão internacional: o uso do Stone Mastic Asphalt (SMA), a mesma tecnologia usada em pistas de Fórmula 1 e em rodovias de alto desempenho.

O SMA, também chamado de “asfalto com matriz de pedra”, faz parte da última etapa do pavimento e conta com um acabamento mais granulado do que outros tipos de asfalto, oferecendo maior aderência, conforto, resistência e vida útil.

Além disso, evita que o asfalto fique marcado pelas rodas dos automóveis ao longo do tempo. A tecnologia é a mesma usada em acabamentos de algumas pistas de Fórmula 1, ou seja, rodovias de alto desempenho.

Como funciona?

Na prática, o SMA proporciona mais segurança e conforto aos motoristas, que passam a trafegar por uma pista mais regular por um período maior, com menos irregularidades. O revestimento também melhora a drenagem da água da chuva, o que reduz o risco de aquaplanagem dos veículos.

Com a aplicação do SMA no trecho norte, o Rodoanel passa a contar com um pavimento de padrão internacional, desenvolvido para diminuir o ruído, aumentar a vida útil da via, evitar deformações causadas pelo calor e pelo tráfego intenso.

Para manter esse padrão, a produção ocorre em usinas com alto controle de dosagem e temperatura, tanto na planta da concessionária quanto entre fornecedores qualificados, todos submetidos aos mesmos critérios técnicos e verificações laboratoriais.

Obras do trecho

As obras do trecho norte do Rodoanel foram retomadas em abril de 2024, com uma antecipação de aproximadamente seis meses em relação ao cronograma contratual. Atualmente, as obras empregam cerca de 5 mil trabalhadores e a expectativa é de que, ao longo de toda a execução do projeto, sejam gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos.

Com 44 quilômetros de extensão, o novo trecho vai conectar as cidades de São Paulo, Guarulhos e Arujá, completando o anel viário metropolitano. A iniciativa deve contribuir para a redução do tráfego pesado nas vias urbanas e para a melhoria da mobilidade na região.

O empreendimento conta com investimento total de R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,35 bilhão provenientes do Estado e R$ 2 bilhões da concessionária. O projeto é coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos ( SPI) e fiscalizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo ( Artesp).