O programa Siga Fácil, de cobranças de pedágios em São Paulo, completa dois meses de operação. Motoristas que passaram pelos novos pedágios e não pagaram o valor serão multados.
Para consultar se tem ou não alguma dívida, a pessoa precisa acessar um site específico (veja detalhes abaixo).
Como funciona o Siga Fácil
Mas, sem cancela e sem atendente, como é feita a cobrança? Há duas formas:
Para quem é cliente de algum sistema de pagamento por tag (Sem Parar, ConectCar, Veloe, etc.), o sistema identifica a tag e a tarifa é repassada diretamente à operadora.
Para os motoristas que não possuem tag, a cobrança é feita pelo reconhecimento da placa do veículo.
Como saber se estou devendo
A partir da data em que o veículo passa pelo pedágio, a pessoa que dirige tem até 30 dias para pagar pelo site do Siga Fácil. O não pagamento acarreta multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Para consultar possíveis débitos, é necessário acessar outra aba do site, site, clicando aqui, e digitar a placa.
Caso o sistema identifique algum valor pendente, o pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Passados os 30 dias, o motorista deve consultar o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
O novo sistema prevê descontos para motoristas que passam com frequência pelos pedágios e isenta motociclistas da cobrança.