Reajuste autorizado pela ANTT por meio da Decisão SUROD 437/25 passa a valer em 3 de maio

O programa Siga Fácil, de cobranças de pedágios em São Paulo, completa dois meses de operação. Motoristas que passaram pelos novos pedágios e não pagaram o valor serão multados.

Para consultar se tem ou não alguma dívida, a pessoa precisa acessar um site específico (veja detalhes abaixo).

Como funciona o Siga Fácil 

Mas, sem cancela e sem atendente, como é feita a cobrança? Há duas formas:

Para quem é cliente de algum sistema de pagamento por tag (Sem Parar, ConectCar, Veloe, etc.), o sistema identifica a tag e a tarifa é repassada diretamente à operadora.

Para os motoristas que não possuem tag, a cobrança é feita pelo reconhecimento da placa do veículo.

Como saber se estou devendo

A partir da data em que o veículo passa pelo pedágio, a pessoa que dirige tem até 30 dias para pagar pelo site do Siga Fácil. O não pagamento acarreta multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Para consultar possíveis débitos, é necessário acessar outra aba do site, site, clicando  aqui, e digitar a placa.

Caso o sistema identifique algum valor pendente, o pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Passados os 30 dias, o motorista deve consultar o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). 

O novo sistema prevê descontos para motoristas que passam com frequência pelos pedágios e isenta motociclistas da cobrança. 

