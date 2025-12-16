Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi preso preventivamente no dia 22 de novembro

Carlos Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (16), em publicação no X (antigo Twitter), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral e tem indicação médica para c irurgia imediata.

Segundo ele, o quadro é considerado de risco, com possibilidade de encarceramento herniário, que pode evoluir para estrangulamento intestinal.

- @jairbolsonaro apresenta hérnia inguinal bilateral, condição caracterizada pela protrusão de conteúdo abdominal através do canal inguinal em ambos os lados. - O quadro envolve risco concreto de encarceramento herniário, podendo evoluir para estrangulamento intestinal, situação… pic.twitter.com/9aTQ8HLRQB— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 16, 2025

Carlos afirmou que há indicação médica inequívoca para cirurgia urgente como forma de evitar complicações potencialmente fatais.

Saúde de Bolsonaro

Jair Bolsonaro está preso desde 22 de novembro em uma sala especial da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na segunda-feira (15), a defesa voltou a pedir ao STF autorização para a realização de cirurgia e a concessão de prisão domiciliar por motivos humanitários. O pedido foi apresentado após alegações de agravamento do estado de saúde do ex-presidente.

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, na quinta-feira (11), que a Polícia Federal realize uma perícia médica no ex‑presidente Jair Bolsonaro no prazo de 15 dias.

A medida busca esclarecer aspectos relacionados à saúde de Bolsonaro no contexto de sua situação legal atual, enquanto a defesa tenta obter autorização para cirurgia e prisão domiciliar.

A discussão sobre o estado de saúde do ex-presidente ganhou repercussão após a divulgação, nas redes sociais, de um vídeo publicado por Carlos Bolsonaro em que o pai aparece dormindo e apresentando crises de soluço. O registro foi usado pelo filho para reforçar a alegação de agravamento do quadro clínico.

Bolsonaro convive com sequelas da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018, em um evento em Juiz de Fora, em Minas Gerais.