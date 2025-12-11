Reprodução Moraes ordena perícia médica de Bolsonaro no prazo de 15 dias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira (11) que a Polícia Federal realize uma perícia médica no ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de um prazo de 15 dias. A medida busca esclarecer aspectos relacionados à saúde de Bolsonaro no contexto de sua situação legal atual.

Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília após o trânsito em julgado da sentença.





A defesa de Bolsonaro tem levantado questões sobre o estado de saúde do ex-presidente e chegou a solicitar autorização para que ele deixasse a prisão para tratamentos e cirurgias, além de pleitear a possibilidade de prisão domiciliar por motivos médicos.

