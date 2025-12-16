Desabamento de casa em Sabará. deixa cinco feridos.
Cinco pessoas foram soterradas após o desabamento de uma residência em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16). Entre os feridos, está uma criança de 5 anos, socorrida em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Por meio de comunicado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que a criança foi reanimada e estabilizada, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e posteriormente encaminhada ao Hospital de Referência. Outras duas crianças e dois adultos foram resgatados com ferimentos leves. 


Conforme a corporação, o acidente foi causado pelas fortes chuvas registradas na região, que provocaram a queda de um muro de arrimo desabou sobre a residência. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em quase todo o território de Minas Gerais, válido de segunda-feira (15) até às 10 horas da manhã da quarta-feira (17).

