Tania Rego / Agencia Brasil Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o dia 22 de novembro

A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para a realização imediata de um procedimento cirúrgico. O pedido foi protocolado após exames médicos feitos no domingo (14), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro se encontra detido.

Além da autorização para a cirurgia, os representantes legais voltaram a solicitar a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. Eles argumentam que a situação não se trata de uma hipótese futura ou preventiva, mas de uma necessidade médica concreta, comprovada por exames e relatórios, cuja demora pode resultar em agravamento do quadro, internações emergenciais e complicações evitáveis.





No fim de semana, a defesa já havia informado, por meio das redes sociais, que os exames confirmaram as duas hérnias inguinais e que a cirurgia é o único tratamento definitivo para o problema.

No sábado (13), Alexandre de Moraes autorizou a entrada de um médico na cela de Bolsonaro, com equipamento portátil de ultrassom, para a realização dos exames. A solicitação havia sido feita pelos advogados na quinta-feira (11).

