Carlos Bolsonaro (PL-RJ) tornou público, nesta sexta-feira (12), um vídeo em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece dormindo e soluçando.

A gravação, segundo ele, serve para demonstrar que o pai necessita de “cuidados contínuos, 24 horas por dia”, já que episódios de refluxo poderiam levar à broncoaspiração e representar risco de morte.

Ao divulgar o material, Carlos afirmou que não pretendia expor o ex-presidente, mas que considerou necessário diante do atual contexto jurídico.



Defesa pressiona por cirurgia urgente

“É devastador ver isso todos os dias. Não queria publicar algo tão íntimo, mas a realidade é impossível de ignorar”, escreveu, alegando que as imagens revelam consequências da facada sofrida por Bolsonaro em 2018.

A defesa do ex-presidente encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para autorizar uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia inguinal. Em postagens anteriores, Carlos também mencionou supostos problemas cardiovasculares atribuídos ao pai.

Moraes, porém, cobrou explicações sobre a data dos exames apresentados e destacou que os laudos entregues pela defesa não correspondem ao quadro clínico registrado no exame feito antes da prisão.

Prisão e possível mudança de pena



Agora, a Polícia Federal tem prazo para realizar uma perícia médica independente, que servirá de base para a decisão do ministro sobre a manutenção de Bolsonaro na Superintendência da PF em Brasília.

Bolsonaro está detido desde 22 de novembro, acusado de violar a tornozeleira eletrônica utilizando ferro de solda. Durante o período em que esteve preso, o STF confirmou o trânsito em julgado da ação penal nº 2.668 (núcleo 1), fixando pena de 27 anos e 3 meses de prisão.

No entanto, essa condenação pode mudar caso o Projeto de Lei da dosimetria seja aprovado pelo Congresso. Se o texto avançar, a pena pode cair para dois anos e quatro meses.

A equipe jurídica do ex-presidente reiterou o pedido para que a cirurgia seja feita antes mesmo da perícia da PF, alegando urgência no tratamento. Contudo, a decisão final depende da avaliação médica oficial solicitada por Moraes.