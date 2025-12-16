Divulgação/PCGO A investigação começou após denúncia anônima no bairro Maranata.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, dois homens foram presos em flagrante durante uma o peração de combate ao tráfico de drogas realizada nesta segunda-feira (15), em Rio Verde, no sudoeste do estado.

A ação foi conduzida pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) do município, vinculado à 8ª Delegacia Regional de Polícia.

Segundo a corporação, a investigação teve início após uma denúncia anônima indicar a existência de drogas em uma residência localizada no bairro Maranata. A partir das informações recebidas, os policiais civis passaram a monitorar o suspeito.

Leia também: PF prende homem com cocaína escondida em cadernos em SP

Flagrante e apreensão de drogas

Durante o acompanhamento, a equipe flagrou o momento em que o investigado recebeu uma encomenda considerada suspeita. Pouco tempo depois, ele foi abordado e, no interior do veículo, foram encontrados seis tabletes de maconha, cocaína fracionada em embalagens e cerca de 1,5 quilo de crack.

Na sequência da ação, os agentes se deslocaram até um segundo imóvel utilizado como depósito de drogas.

No local, foram apreendidos mais entorpecentes, incluindo porções de crack, maconha, cocaína e aproximadamente 100 comprimidos de ecstasy, além de uma espingarda calibre 12, 120 munições e uma granada de mão.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes de Rio Verde, juntamente com todo o material apreendido.

A Polícia Civil informou que a apreensão representa um prejuízo estimado de cerca de R$ 150 mil ao tráfico de drogas.