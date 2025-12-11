Leon Rodrigues / SECOM PMSP Tempo volta a ficar firme em São Paulo

O ciclone extratropical que afeta o tempo no Brasil desde o começo da semana, com temporais e ventania, se afasta em direção ao Oceano Pacífico nesta quinta-feira (11). Com isso, a previsão é de retorno do sol e calor na maior parte do país.

As instabilidades ocorrem em várias regiões, como no Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste. O principal alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de grande perigo para ventos costeiros no litoral gaúcho e parte do litoral catarinense. Veja a previsão do tempo.

Região Sul

Paulo Pinto/Agência Brasil Sol volta a aparecer no Sul





Com o afastamento do ciclone pelo oceano, o tempo fica mais firme em boa parte do Sul, com predomínio de sol, indica o Climatempo. Ainda há chances de chuva nas primeiras horas do dia na faixa litorânea gaúcha, interior catarinense e áreas do leste paranaense.

Entre o fim da tarde e o início da noite, novas instabilidades avançam pelo sul do Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva de moderadas a fortes e trovoadas. As temperaturas sobem e as rajadas de vento continuam moderadas na metade leste gaúcha, ficando mais intensas no litoral e nordeste do estado, além do leste de Santa Catarina.

Sudeste

As instabilidades perdem força em boa parte da região e o tempo volta a ficar firme em São Paulo e no Rio de Janeiro. As chuvas ainda podem ocorrer em áreas do norte e nordeste de ambos estados.

No Triângulo Mineiro, as pancadas podem ter forte intensidade, e no Espírito Santo há registros de chuva moderada. As temperaturas permanecem elevadas, com ventos moderados, podendo chegar a 90 km/h em pontos do Sudeste.

Centro-Oeste

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Novas instabilidades impactam o Centro-Oeste





Novas pancadas de chuva se formam no Mato Grosso do Sul no fim da manhã e se espalham ao longo do dia, com intensidade moderada a forte devido à baixa pressão no Paraguai.

O Climatempo aponta que as instabilidades também devem ganhar força em Mato Grosso e Goiás, principalmente durante a tarde. As temperaturas seguem altas, e os termômetros voltam a subir em Goiás.

Nordeste

A previsão é de que instabilidades persistam desde cedo no oeste da Bahia, sul do Maranhão e Piauí, com chuvas fracas que se intensificam à tarde. No litoral do Ceará também há chance de chuva.

Nas demais áreas, o tempo é firme e o sol predomina. O calor segue intenso e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% em áreas do leste do Piauí, Ceará, oeste potiguar, Paraíba, Pernambuco e norte baiano.





Norte

A chuva persiste no Amazonas, Acre e Rondônia, com pancadas de moderadas a fortes também no leste e sul do Pará e no Tocantins nesta quinta. No oeste de Roraima e noroeste do Pará, o tempo fica mais aberto.

No Amapá, o Climatempo aponta para chuva forte com risco de temporais. A sensação de abafamento predomina, e ventos entre 40 e 50 km/h são esperados em Roraima, Amapá e norte do Pará.