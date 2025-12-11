Reprodução Tempo fica firme em São Paulo nesta quinta (11)

Na quinta-feira (11), São Paulo terá tempo firme com sol predominante e temperaturas de até 30°C, após o temporal de ventos fortes e chuvas intensas na quarta-feira (10) que causou cancelamento de voos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia para centenas de milhares de pessoas, devido a um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista para a quinta é de 18°C, e a máxima pode chegar a 30°C, com poucas nuvens durante o dia todo.

A tendência de tempo firme, mas alerta que ainda há chuva fraca em áreas do norte, nordeste e leste paulista ao longo do dia, segundo a Climatempo.

O sol deve predominar à tarde na capital, com temperaturas podendo chegar a 30 °C, enquanto as rajadas de vento permanecem moderadas a fortes, trazendo sensação de calor e variação térmica.

Trânsito e transporte público

O trânsito da manhã de quinta-feira apresenta lentidão em todas as regiões da capital, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os maiores congestionamentos estão nas regiões Leste e Sul, com 3 km de lentidão cada, enquanto Norte, Oeste e Centro têm 2 km. O rodízio municipal de veículos vale para placas com finais 7 e 8.

Reprodução/SPTrans Mapa da velocidade das linhas de ônibus na capital paulista





Já a velocidade média dos ônibus, segundo a SPTrans, é considerada rápida (igual ou superior a 20 km/h) na maior parte dos corredores, com trajetos nos sentidos bairro para o centro e o contrário registrando 31 km/h. Em alguns trechos, a velocidade é moderada, entre 15 km/h e 19 km/h.

Impactos do temporal de quarta

A quarta-feira foi marcada por um vendaval que derrubou árvores e deixou cerca de 600 mil clientes sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, conforme a concessionária Enel.

O Corpo de Bombeiros registrou 1.327 ocorrências relacionadas ao mau tempo entre 0h e 12h, mas sem vítimas.

Rajadas de vento muito acima do comum foram registradas, com 98 km/h na Lapa, 96,3 km/h em Congonhas e 82,8 km/h no Mirante de Santana, segundo a Defesa Civil.

LEIA MAIS: Congonhas cancela 167 voos após rajadas de vento acima de 90 km/h

Cancelamentos de voos

O Aeroporto de Congonhas cancelou 167 voos, com 80 chegadas e 87 partidas, durante a quarta-feira devido às rajadas de vento superiores a 90 km/h.

A administradora Aena informou que “o Aeroporto de Congonhas permanece aberto" porém operou com "intervalos maiores entre pousos e decolagens".

A empresa recomendou que passageiros confirmem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas.

Ventos fortes também foram registrados em Guarulhos, com 77,8 km/h, e no Campo de Marte, em até 69 km/h.





Outras áreas afetadas

No litoral paulista, as rajadas 91,1 km/h em Bertioga. Em Campos do Jordão, no interior, a Defesa Civil informou que uma pessoa foi encontrada morta nos escombros de um imóvel atingido por deslizamento. Outras três moradias foram interditadas preventivamente.