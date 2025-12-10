Aena/Reprodução Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas cancelou 167 voos, nesta quarta-feira (10), após operar sob rajadas de vento superiores a 90 km/h.

Foram 80 voos de chegadas e 87 partidas cancelados.

As rajadas fizeram o controle de tráfego aéreo aumentar o tempo entre cada pouso e decolagem e levaram as companhias aéreas a ajustarem a organização de seus voos no terminal.

A Aena informou que, mesmo com as restrições operacionais, o aeroporto segue aberto e orienta passageiros com viagens previstas a confirmarem a situação do voo diretamente com as companhias.

*Reportagem em atualização.