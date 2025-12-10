Agência Brasil Passagem de ciclone mantém riscos de temporais no Sul e Sudeste

O ciclone extratropical formado na região Sul continua influenciando o clima no país nesta quarta-feira (10). O sistema provoca chuvas de diferentes intensidades, temporais localizados, ventos fortes e variação de temperatura em ao menos três regiões, indica o Climatempo.

Os ventos costeiros devem ficar mais fortes ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para ventania superior aos 100 km/h na costa do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Veja previsão do tempo por região.

Sul

O ciclone se desloca lentamente para o oceano e mantém chuva em grande parte dos territórios gaúcho e catarinense. Os acumulados são mais intensos no litoral do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, com risco de temporais.

Os ventos vão de 50 a 70 km/h na maior parte da do Sul, chegando 90 km/h na faixa leste e podendo superar esse índice no litoral, explica o Climatempo. No oeste da região e no nordeste do Paraná, as temperaturas sobem.

Sudeste

Reprodução Chuva ganha intensidade nesta quarta-feira (10)





As instabilidades atuam desde cedo em São Paulo e em parte de Minas Gerais, indica o Climatempo. Com a chegada de uma frente fria associada ao ciclone, a chuva ganha força e passa a ser moderada a forte na metade leste paulista e nos outros três estados da região.

Há risco de temporais no sul de Minas, no interior do Rio de Janeiro, na Zona da Mata, na região Central e no nordeste de Minas Gerais. As temperaturas sobem na maior parte do Sudeste. Os ventos continuam fortes no centro-sul mineiro, em grande parte do RJ e de SP, com rajadas de até 90 km/h.

Centro-Oeste

A chuva perde intensidade no Mato Grosso do Sul, mas ainda pode haver registros de pancadas moderadas a fortes no metade norte do estado. No Mato Grosso e em Goiás, as chuvas fortes continuam desde cedo. À tarde, há chance de temporais no nordeste goiano e no norte de MT.

O Climatempo indica que as temperaturas caem no período da tarde em Goiás, enquanto voltam a subir nas demais áreas. A ventania pode registrar 70 km/h em áreas da divisa de Goiás e Mato Grosso.

Nordeste

As chuvas fortes atingem a metade sul do Maranhão, o oeste da Bahia e o sul do Piauí nesta quarta, com risco de temporais isolados. Já no interior e no litoral de Maranhão, Piauí e Ceará, a chuva é fraca.





O tempo permanece firme no restante da região, com calor intenso e umidade abaixo dos 20% em trechos do interior, especialmente no leste do Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Norte

As pancadas de chuva seguem espalhadas pelo Amazonas e Acre. Em Rondônia, sul do Pará e Tocantins, a chuva é de moderada a forte, com risco de temporais.

Em Roraima, a instabilidade diminui e o tempo fica mais firme ao longo da quarta, assim como no norte do Pará. Ainda pode chover fraco no norte do estado Amapá, e as temperaturas permanecem elevadas em todo o Norte.