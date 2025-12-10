Divulgação InMet Ventos podem chegar a 100 km/h no Sul e Sudeste

O ciclone extratropical que atinge o Brasil desde a última segunda-feira (08), prevê forte rajadas de vento na região Sul e Sudeste nesta quarta-feira (10). Das 10h às 16h as capitais dessas regiões podem enfrentar vendavais acima de 100 km/h, já nas áreas de serras as rajadas de vento podem atingir os 120 km/h.

O fenômeno climático pode ser explicado através da topografia das regiões. Em alguns locais, os ventos se chocam com as elevações e criam turbulências, afunilamento e aceleração rápida, causando sopros rápidos que não são contínuos, mas são fortes e com a mudança da pressão, causam impacto atmosférico.

Segundo dados da MetSul Metereologia, hoje (10) está previsto para ser o dia mais crítico da passagem do ciclone, com impactos em todo o território brasileiro. A previsão é que a partir de amanhã, quinta-feira (11) o ciclone comece a se afastar do país e perca força.