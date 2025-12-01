Reprodução/redes sociais Fogos de artifício atingiram público em Estação (RS)

A festa de abertura do Natal em Estação, município no norte do Rio Grande do Sul, foi interrompida na noite deste domingo (30) após fogos de artifício atingirem o público que estava presente. A Polícia Civil confirmou ao Portal iG que sete pessoas ficaram feridas sem gravidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as explosões acontecem, em cima de um telhado próximo à praça onde ocorria o evento "Natal Feliz" da cidade. Na cena, a população se assusta com os fogos direcionados para o chão, gerando uma correria.

Carros que estavam na rua também foram atingidos pelos fogos de artifício e tiveram vidros quebrados pelo impacto. Até o momento, ainda não se sabe se as explosões foram causadas por uma falha.

Feridos

Os fogos de artifício, posicionados no telhado de um edifício em frente à Praça Municipal Guido Giacomazzi, estavam programados para disparar para cima. O Corpo de Bombeiros informou à Rádio Gaúcha que diversas pessoas ficaram feridas. O delegado da Polícia Civil do RS, Jorge Fracaro Pierezan, disse ao Portal iG que o número é de sete feridos, sem gravidade.

O prefeito da cidade, Geverson Zimmermann (PSDB), contou à rádio que o evento começou às 17h, com a chegada do Papai Noel. O acidente teria ocorrido por alguma falha no momento em que os fogos seriam disparados.





O Portal iG entrou em contato com a Defesa Civil e com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, para mais informações sobre as investigações e um balanço sobre os feridos. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.