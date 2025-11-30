Reprodução/Google Maps Leoa do Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa

Um homem foi morto por ataque de uma leoa no zoológico do Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa. O caso aconteceu neste domingo (30) e foi confirmado pelo Portal iG junto à prefeitura da capital paraibana.

Ainda não se sabe o que causou o ataque do animal e nem como o homem conseguiu entrar na jaula. a TV Cabo Branco informou que a vítima tinha transtornos mentais.

Ao Portal iG, a prefeitura informou que a vítima, "de maneira rápida e surpreendente", escalou uma parede de mais de seis metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto.



Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

Suspeita de suicídio

Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem teria invadido a jaula da leoa com objetivo de tirar a própria vida. As equipes de segurança tentaram impedir a ação, mas ele entrou rapidamente no recinto e morreu em consequência dos ferimentos causados pelo animal.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) iniciou a apuração do caso e colabora com as autoridades. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados.





Confira a nota da prefeitura de João Pessoa

"A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.

A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável."

*Reportagem em atualização