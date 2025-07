ABP Live Vídeo mostra momento que depósito de fogos de artifício explode





Várias explosões em um depósito de fogos de artifício provocaram um incêndio no condado de Yolo, no norte da Califórnia, informaram as autoridades na noite de terça-feira (1). As informações são da CBS.





O incidente aconteceu na comunidade de Esparto. O Gabinete do Xerife do Condado de Yolo confirmou que o prédio era um armazém de fogos de artifício localizado na região das estradas rurais 23 e 86A.

Autoridades do condado de Yolo emitiram ordens de evacuação obrigatória em um raio de cerca de 1,6 km devido ao incêndio. A área de evacuação fica ao sul da Rodovia 16, estendendo-se até a County Road 23 e para oeste desde a Interestadual 505 até a County Road 85B. A pequena comunidade de Madison está dentro da zona de evacuação.

CBS Policiais informaram que ruas próximas à área de evacuação e que dão acesso ao local foram interditadas.





Várias construções na propriedade pegaram fogo, e as chamas se espalharam por áreas de vegetação, queimando cerca de 32 hectares, segundo o Distrito de Proteção contra Incêndios de Esparto em entrevista coletiva na noite de terça. A explosão inicial aconteceu por volta das 17h50.

A CBS Sacramento conversou com pessoas que disseram ter familiares que poderiam estar dentro do depósito no momento da explosão, mas não conseguiram contato. As autoridades não comentaram se houve feridos ou mortos ao serem questionadas pela imprensa.

CBS Antes e depois da região





Um helicóptero da CBS News San Francisco, que estava na região cobrindo um incêndio florestal em Vacaville, registrou imagens das chamas em Esparto. O Cal Fire LNU também enviou equipes de apoio.

A equipe de meteorologia da CBS Sacramento confirmou que a coluna de fumaça chegou a uma altura entre 3.000 e 4.500 metros.

Onde ficam Esparto e o condado de Yolo na Califórnia?

O condado de Yolo faz fronteira a oeste com o condado de Sacramento. Esparto é uma pequena cidade rural a cerca de 22 km a oeste de Woodland, no condado de Yolo, e cerca de 56 km a noroeste de Sacramento.





Alguns moradores contaram à CBS Sacramento que suas janelas tremeram com pelo menos duas explosões distintas. Relataram ainda que suas casas balançaram como em um terremoto, com explosões acontecendo a cada cinco minutos.

Cerca de 2.200 clientes da Pacific Gas and Electric ficaram sem energia elétrica na área em decorrência do incidente. O mapa de interrupções da concessionária indicava previsão de restabelecimento total por volta de 1h15 de quarta-feira.