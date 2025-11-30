Reprodução/redes sociais Elisete Oliveira estava desaparecida há uma semana

O corpo de uma mulher, parcialmente carbonizado, foi encontrado no fim da tarde de sexta-feira (28) na zona rural de Carvalhos, em Minas Gerais, em uma região conhecida como Serra da Aparecida.

Segundo informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao Portal iG, uma tatuagem permitiu identificar a vítima como a servidora pública Elisete Oliveira, 37 anos, desaparecida desde 22 de novembro, após sair à noite com seu companheiro.

O homem, que denunciou o desaparecimento e chegou a ajudar nas buscas, é considerado o principal suspeito do caso.

Entenda o caso

A Polícia Civil investiga o que motivou o feminicídio





Após denúncia de um forte odor, a polícia foi acionada e descobriu o corpo parcialmente queimado em uma área rural entre Bocaina de Minas e Carvalhos, no sudoeste de Minas Gerais. O cadáver foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, em São Lourenço, para exame de necropsia.

Elisete teve seu desaparecimento registrado pelo companheiro, de 38 anos, que informou que ela teria desaparecido já na casa em que eles viviam juntos, em Bocaina de Minas, por volta das 22h do último dia 22.

De acordo com a EPTV, os dois percorreram um longo trajeto no dia do sumiço, passando pelos municípios de Carvalhos e Liberdade. Ele relatou que ambos consumiram bebida alcoólica.

Marido suspeito

O boletim de ocorrência feito pelo companheiro de Elisete diz que ele se ausentou da casa por cerca de 30 minutos e, quando retornou, a mulher já não estava mais no local.





A PCMG informou ao Portal iG que os investigadores fizeram levantamentos e coletaram vestígios no local em que o corpo foi encontrado para ajudar na investigação.

Um mandado de prisão preventiva contra o homem foi concedido pela Justiça. Ele é considerado foragido.